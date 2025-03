Wie unsere Wälder das Trinkwasser sichern

Erholung im Wald tut gut und er liefert uns jeden Tag unser lebensnotwendiges sauberes Trinkwasser. (Bildquelle: Annette Etges/ Wald und Holz NRW)

Der internationale Tag des Waldes am 21. März steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wälder und Ernährung“. Wichtigstes Grundnahrungsmittel ist Trinkwasser und für die Versorgung mit sauberem Trinkwasser spielen wiederum unsere Wälder eine herausragende Rolle. Daher erinnert Wald und Holz NRW zum diesjährigen „Tag des Waldes“ an die zentrale Rolle des Waldes für unsere Trinkwasserversorgung: In NRW sind rund 30 Prozent der Landesfläche von Wald bedeckt – diese natürlichen Wasserspeicher liefern einen Großteil unseres Trinkwassers.

Wälder als natürliche Wasserfilter

Der Waldboden funktioniert wie ein gigantischer Filter: Niederschläge versickern langsam, werden durch verschiedene Bodenschichten gereinigt und gelangen schließlich als hochwertiges Trinkwasser in unsere Quellen und Grundwasserreservoirs. Stoffe mit gesundheitsschädlichem Potential, insbesondere Nitrat, werden dabei weitgehend herausgefiltert.

Auf intensiv genutzten Flächen kommen beispielsweise Nitratgehalte von über 300 mg/l vor. Der obere Grenzwert für Trinkwasser liegt jedoch bei 50 mg/l. Das dieser Grenzwert eingehalten werden kann, dafür sorgt vor allem der Wald.

Quelle: Nina Grüner, Wald und Holz NRW Waldökosysteme sind unverzichtbare, natürliche Wasserfilter. (Bildquelle: Nina Grüner/ Wald und Holz NRW

„Durch seine Filterleistung hilft der Wald uns allen bei der Trinkwassergewinnung – und das quasi kostenlos. Die Trinkwasserversorger und damit auch alle Bürgerinnen und Bürger profitieren finanziell durch die Filterleistung des Waldbodens, weil das Waldwasser oft ohne aufwendige Aufbereitung genutzt werden kann.“, betont Thomas Wälter, Leiter des Zentrums für Wald und Holzwirtschaft bei Wald und Holz NRW. „Unsere Wälder erbringen damit eine gemeinwohlorientierte Ökosystemdienstleistung“, so Wälter.

Gemeinsam den Wald und unser Wasser schützen

Zum Tag der Wälder ruft Wald und Holz NRW dazu auf, die Bedeutung gesunder Wälder für unser Trinkwasser stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Jede und Jeder kann dazu beitragen, den Wald als unsere wichtigste Quelle für sauberes Wasser zu schützen – sei es durch Unterstützung von Aufforstungsprojekten oder Müllsammelaktionen und ein insgesamt bewusstes Verhalten in der Natur.

Tag des Waldes: Bedeutung des Waldes für unsere Ernährung

Vor über 50 Jahren erklärte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) den 21. März zum Internationalen Tag des Waldes. Er steht jedes Jahr unter einem neuen Motto, um auf die vielfältigen Funktionen der Waldökosysteme aufmerksam zu machen.

Informationen zur unverzichtbaren Rolle unserer Wälder für unsere Gesundheit, das Klima und die Natur gibt es auch auf den Social Media – Kanälen von Wald und Holz NRW (@waldundholznrw).