„Wie tief ist die Quelle?“

Kita-Kinder besuchten die Wassergewinnung bei den Stadtwerken Warstein

Wo kommt eigentlich unser leckeres Trinkwasser her? Die Antwort lautet nicht nur „Aus dem Wasserhahn“, sondern beispielsweise aus der Hillenberg-Quelle bei den Stadtwerken – das lernten jetzt Kinder der Kita Kunterbunt und der Kita Dornröschenweg bei einem Besuch der Wassergewinnung bei den Stadtwerken Warstein.

In zwei kleinen Gruppen zu jeweils sieben Kindern führte Stadtwerke-Mitarbeiter Christian Trommler die kleinen Besucherinnen und Besucher samt Erzieherinnen durch die Wassergewinnungsanlagen. „Highlight war für die Kinder natürlich das Wasser in der Quelle und im Tiefenbehälter, denn in den Rohren beispielsweise in der Aufbereitung sieht man ja nicht so viel. Alle waren sehr interessiert und haben schön zugehört. Eine Frage kommt immer wieder: Wie ist tief die Quelle?“, schmunzelt Christian Trommler. Wer diese Frage fachkundig beantwortet haben möchte, hat übrigens am Samstag, 22. März, die Gelegenheit dazu. Hier werden die Stadtwerke Warstein anlässlich des „Tages des Wasser“ die Wasserzeugung und alles rund zum Thema Wasser familienfreundlich vorstellen.

Auch zu anderen Terminen führen die Stadtwerke Warstein regelmäßig Besichtigungen durch, die nächste Gruppe hat sich schon angekündigt.