Wie Sie Ihre persönlichen Daten online schützen

Die Nutzung des Internets ist zu einer modernen Notwendigkeit geworden. Online-Konten vereinfachen Ihren Alltag – sowohl beruflich als auch privat.

Ob es darum geht, online zu spielen oder Bankkonten zu verwalten – jede Handlung, die Sie ausführen, trägt zur allgemeinen digitalen Sicherheit bei. Mit der zunehmenden Zahl von Hackern und Cyberkriminellen, die bereit sind, persönliche Daten zu stehlen, ist es wichtiger denn je zu wissen, wie Sie Ihre Daten schützen.

Nur vertrauenswürdige Netzwerke verwenden

Öffentliche WLAN-Netzwerke bieten nicht dasselbe Sicherheitsniveau wie Heimrouter oder private Internetverbindungen. Tatsächlich sind sie nicht immer durch eine äußere Sicherheitsschicht, die sogenannte Verschlüsselung, geschützt.

Erfahrene Hacker können diese erste Barriere umgehen und auf sensible Informationen wie IP-Adressen oder andere Daten der verbundenen Nutzer zugreifen. Die sicherste Methode ist, unsichere öffentliche Netzwerke zu vermeiden. Verbinden Sie sich nur mit einem Netzwerk, dem Sie vertrauen.

Passwörter schützen

Jedes Online-Konto erfordert ein einzigartiges Passwort. Heute sollte ein sicheres Passwort in der Regel eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Symbolen und Zahlen enthalten. Da solche Kombinationen schwer zu merken sind, ist es manchmal notwendig, sie aufzuschreiben – aber unbedingt an einem sicheren Ort aufzubewahren. Aktivieren Sie, wann immer möglich, die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Stellen Sie sicher, dass Ihre Passwörter niemals für andere zugänglich sind – weder auf Papier noch digital. Wenn Sie unsicher sind, kann ein professioneller Passwortmanager eine wirksame Lösung sein.

Eine VPN nutzen

VPN bedeutet „Virtual Private Network“ (virtuelles privates Netzwerk). Es ist eine optionale Erweiterung, die Sie auf Ihrem Computer verwenden können, wenn Sie online sind. Ein VPN kostenlos zu nutzen verschleiert die wahre Identität Ihrer Verbindung und Ihres Geräts und lässt Sie auf den Servern wie ein anderer Nutzer erscheinen. VPN-Dienste können aus verschiedenen Ländern heruntergeladen werden und werden oft genutzt, um auf Inhalte zuzugreifen, die normalerweise in Ihrer Region nicht verfügbar sind. Wenn Sie anonym bleiben möchten, ist dies eine hervorragende Lösung. Durch das Verbergen Ihrer IP-Adresse verhindert ein VPN, dass Hacker Ihren tatsächlichen Standort nachverfolgen.

Betrugsmaschen erkennen können

Da Cyberkriminelle ständig neue Methoden entwickeln, um auf persönliche Daten zuzugreifen und Geld zu stehlen, ist es unerlässlich, die gängigsten Betrugsformen zu kennen und zu wissen, wie Sie sie vermeiden.

Eine der verbreitetsten Methoden ist Phishing: Ein Hacker sendet eine Nachricht, die ein Gefühl von Dringlichkeit erzeugt und Sie dazu bringt, auf einen Link zu klicken, um eine Zahlung vorzunehmen. Wenn Sie eine verdächtige Nachricht von jemand Unbekanntem oder eine E-Mail erhalten, die wie eine offizielle Mitteilung aussieht, Ihnen aber Zweifel bereitet, vertrauen Sie Ihrem Instinkt. Bleiben Sie vorsichtig, überprüfen Sie alles zweimal, bevor Sie handeln, und melden Sie jeden bestätigten Betrugsversuch Ihrem Arbeitgeber, wenn er im beruflichen Umfeld auftritt.