Wie Sie gut und sicher im Sauerland leben

Das Sauerland ist ein idyllischer Ort voller Sehenswürdigkeiten und Ausflugsgebiete. Viele Unternehmen und Unternehmer verdingen sich hier, sei es ein Hochzeitsfotograf, der gerade eine Hochzeit in einem der Schlösser dokumentiert oder ein Bauer, der seine Felder pflügt und die Aussicht genießt.

Das gute und schöne Leben, das die alten Griechen als Eudaimonia bezeichneten, ist im Sauerland leicht realisierbar, besonders wenn man ein paar Verhaltensregeln im Alltag beachtet. Bei größeren Veranstaltungen sorgen im Sauerland professionelle Dienstleister aus größeren Städten wie z.B. ein Sicherheitsdienst aus Dortmund oder Köln für zusätzlichen Schutz.

Eile mit Weile

Wer die Nachrichten verfolgt, der glaubt vielleicht, dass man ständig Gefahr läuft von der nächsten großen Klimakatastrophe überrascht zu werden. Während man sich dann so viel Sorgen um die Zukunft macht, rutscht man dann im Bad aus und prellt sich den Stietz oder bleibt beim Wandern im Sauerland an einer Wurzel hängen und schürft sich die Knie auf. Die meisten Unfälle passieren zu Hause. Ein Sicherheitsexperte kann einem helfen Gefahren im Haushalt zu erkennen und das Risiko für diese Unfälle zu minimieren. Dazu gehört auch eine regelmäßige Überprüfung der Heizung durch den Schornsteinfeger, denn ein Gasleck kann leicht zu einer Explosion führen.

Auch die Brandsicherheit spielt eine wichtige Rolle. Gerade die alten Fachwerkbauten im Sauerland können leicht in Brand geraten und es wäre eine echte Tragödie so ein traditionsreiches Haus zu verlieren. Ein weiterer Faktor für die Sicherheit zu Hause sind Arbeitsunfälle. Vermeiden Sie Arbeiten mit ungesicherten Leitern und achten Sie darauf, dass Sie nicht alleine zu Hause sind, wenn Sie risikoreiche Arbeiten durchführen. Nehmen Sie sich die Zeit alles in Ruhe angehen zu können, denn gerade wer gehetzt wird oder sich selbst hetzt, macht schnell Fehler.

Sicher im Straßenverkehr

Der nächste Schritt zum sorgenarmen, guten Leben ist ein gut funktionierendes Auto. Stoßdämpfer, Bremsen und das Fahrgestell insgesamt sollten in einwandfreiem Zustand sein. Die kurvigen Landstraßen im Sauerland vergeben einem keine fehlerhaften Bremsen. Neben der Technik ist auch der Mann am Steuer ein Faktor für die Sicherheit auf der Straße. Hier gilt natürlich frei von Narkosemitteln im Blut durch die Gegend zu fahren. Auch Übermüdung kann zu ähnlichen Effekten führen wie Trunkenheit am Steuer. Nicht umsonst redet man von Schlaftrunkenheit. Wenn möglich, sollte man also ähnlich wie ein Berufskraftfahrer, Lenk- und Ruhezeiten einhalten, die man sich selbst vorgibt. Dabei spielt auch das Alter eine Rolle. Wer mit 20 Jahren noch eine Nacht durchfahren konnte, der ist dazu nicht unbedingt mehr fähig, wenn er 40 ist.

Sicherheit vor Einbrüchen

Relativ selten hört man im Sauerland von einem Einbruch. Trotzdem lohnt es sich, besonders wenn man längere Zeit sein Haus verlässt, ein wenig über den Schutz des Eigentums nachzudenken. Einbrecher stehlen nicht nur Wertsachen, beim Durchstöbern Ihres Hauses beschädigen sie oft auch Dinge, die vielleicht nur für Sie einen besonderen Wert haben und unersetzlich sind. Um diese unangenehme Situation zu vermeiden, kann man einen Sicherheitsdienst mit der Überwachung seiner Immobilie beauftragen. Ein Sicherheitsdienst übernimmt dann alle Aufgaben des Objektschutzes und man braucht sich keinerlei Gedanken über die Einzelheiten der täglichen Überwachungsvorgänge zu machen.

Wer nicht diesen Weg gehen will, der kann ein Sicherheitssystem mit Kameras und Alarmanlage installieren lassen. Hier kann es dann aber immer dazu kommen, dass Daten aus der Überwachung über das Internet an die Öffentlichkeit gelangen. Viele haben sicher schon im Internet Videos von diesen Kameras gesehen, die die merkwürdigsten Situationen aufzeichnen.

Wer lieber klassische Methoden verwendet, der kann einen Wachhund anschaffen. Diese Hunde haben aber oft eine Schwäche für Fleischleckereien und sind nicht zu 100 % verlässlich.

Es gibt für alles den richtigen Moment

Ganz egal welcher Aktivität man nachgeht im Sauerland, nahezu alles macht mehr Spaß, wenn das Wetter gut ist und die Sichtverhältnisse vorteilhaft sind. Da bedeutet, man ist während des Tages und im Sommer besonders gut im Sauerland unterwegs. Während der kalten und nassen Jahreszeit sind die Straßen komplizierter zu befahren und im dunklen ist es schwerer sich fortzubewegen.

Der richtige Moment ist auch wichtig, wenn man im Sauerland wandern will. Wandern ist gesund und erfrischt die Seele, wenn das Wetter gut ist. Wer auf die Witterung beim Wandern achtet, schützt sich so vor bösen Überraschungen, wie zum Beispiel herunterfallenden Ästen während eines Sturmes oder einem Blitz. Auch wenn diese Sachen recht selten geschehen, sollte man doch bei schlechtem Wetter darauf achten, wo man unterwegs ist und wie man sich fortbewegt.

Fazit

Im Sauerland kann man sehr gut leben. Landschaft und Klima sind besonders im Sommer und Frühling, aber auch im Herbst und Winter sehr ansprechend. Wer nicht nur gut, sondern auch sicher leben will, der kann für den Objektschutz einen Sicherheitsdienst beauftragen und achtet immer darauf, dass alle Fahrzeuge und Maschinen im Haus in einwandfreiem Zustand sind.