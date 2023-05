Wie Sauerländer Unternehmen durch Podcasts Ihr Profil schärfen können

Podcasts werden immer beliebter und das nicht nur bei Privatpersonen, auch Unternehmen nutzen immer häufiger die moderne Form des Radios. Das Besondere an Podcasts ist nicht, dass keine minutenlange Werbung läuft.

Podcasts können weitaus mehr und sind dafür geeignet, das Branding eines Unternehmens extrem zu verbessern. Es ist jedoch wichtig, einen Podcast gut zu planen und entsprechend dem Unternehmensprofil aufzubauen.

In diesem Artikel wird erklärt, wie auch Sauerländer Unternehmen mit einem Podcast ihr Unternehmensprofil verbessern können.

Was ist ein Podcast überhaupt?

Bei Podcasts handelt es sich um eine Art Radiosender, die traditionellen Radiosendern gegenüber aber einige Vorteile haben. Hörer von Podcasts müssen zum Beispiel keine Werbepausen in Kauf nehmen, denn die Podcast-Folgen werden ohne Werbung aufgenommen und abgespielt.

Überdies werden bestimmte Themen behandelt, das heißt, ein Podcast bezieht sich immer auf eine Hauptthematik, die in verschiedenen Episoden besprochen wird. Es gibt viele Podcasts, die sehr viele Episoden haben und täglich oder wöchentlich aktualisiert werden.

Unternehmenspodcasts beziehen sich in der Regel auf Themen, die mit der Branche zu tun haben, in der das Unternehmen tätig ist. Es ist bereits vielen Unternehmen gelungen auf diese Weise die Bekanntheit und das Profil zu verbessern, denn es werden genau die richtigen Menschen erreicht.

Wie können Sauerländer Unternehmen Podcasts effektiv nutzen?

Obwohl viele Unternehmen, Künstler und Freelancer auch heute noch auf traditionelle Methoden setzen, werden auch immer häufiger moderne Wege beschritten. Nicht nur moderne Ausstellungen sollen die Aufmerksamkeit der Menschen erregen.

Auch Podcasts binden häufig Themen ein, die auf besondere Weise auf Sauerländer Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen aufmerksam machen sollen. Unternehmen können nicht nur die atemberaubende Natur in ihren Podcasts einfließen lassen, sondern auch Veranstaltungen nutzen, um Werbung für das eigene Unternehmen zu machen.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Umgebung des Unternehmens in einen Podcast mit einfließen zu lassen, das ist besonders vorteilhaft für regionale Unternehmen, die interessierte Menschen und Kunden an das Unternehmen binden.

So wichtig ist die Podcast-Qualität

Es ist wichtig, schon bei der Planung eines Podcasts bestimmte Dinge zu beachten. Ein langweiliger oder schlecht aufgenommener Unternehmenspodcast kann leider genau das Gegenteil bewirken und potenzielle Kunden eher abschrecken.

Wichtig ist eine hohe Qualität, nicht nur die Aufnahmen müssen gelingen, sondern auch eingespielte Hintergrundmusik und das Intro und das Outro müssen erstklassig sein. Am besten gelingt dies oft, wenn Soundeffekte verwendet werden.

Wo gibt es passende Soundeffekte und wie werden sie eingebunden?

Es gibt verschiedene Plattformen, auf denen viele verschiedene Tracks und Musiktitel verfügbar sind, die für die Einbindung in Podcasts geeignet sind. Für die Einbindung der Soundeffekte in den Podcast stehen verschiedene Bearbeitungsprogramme zur Verfügung, die teilweise sogar kostenfrei genutzt werden können.

Unternehmenspodcast – Worauf beim Aufbau noch achten?

Am besten gelingt der Aufbau, wenn ein Podcast genau geplant wird. Unternehmen ist zu empfehlen, im ersten Schritt eine Strategie zu erstellen, wie der Podcast aussehen soll. Das heißt, welche Themen sollen behandelt und welche Menschen sollen erreicht werden.

Entscheidend ist zu wissen, was potenzielle Kunden bewegt, welche Themen müssen besprochen werden, um Emotionen zu wecken und die Menschen wirklich zu erreichen? Am besten gelingt dies mit der Erstellung eines Kunden-Avatars.

Konnten die Zielgruppe und das Hauptthema bestimmt werden, können die ersten Episoden geplant und eingesprochen werden. Es kann für Unternehmen sinnvoll sein, die Episoden von bekannten Persönlichkeiten der Region einsprechen zu lassen.

Das Design und die Veröffentlichung eines Podcasts

Ein Podcast muss sich nicht nur gut anhören und die richtigen Themen behandeln, sondern auch visuell ansprechend sein. Immer mehr Podcaster setzen auf visuelle Elemente, denn dies kann auch bei der Werbung für den Podcast helfen. Eingesetzt werden können nicht nur Bilder, sondern auch Videos und Animationen.

Wie auch Musiktracks gibt es Bilder, Videos und Grafiken, die für die Nutzung in Podcasts geeignet sind. Diese Bildmaterialien können im Anschluss auch auf der Unternehmenswebseite und Social-Media-Kanälen verwendet werden, um Werbung für den neuen Podcast zu machen.

Es kann auch hilfreich sein, Werbung auf speziellen Podcast-Plattformen zu machen. Bei der Auswahl einer Podcast-Plattform sollte mit Bedacht vorgegangen werden, denn nicht jede Plattform ist auch für die Veröffentlichung von Unternehmenspodcasts geeignet.

Die Effektivität von Unternehmenspodcasts

Unternehmen, denen es gelingt, einen Podcast aufzubauen, der die richtigen Menschen anspricht und diese auch erreicht, kann mit diesem Medium das gesamte Image eines Unternehmens extrem verbessert werden.

Regional und international agierende Unternehmer aus dem Sauerland haben mit einem Podcast die Möglichkeit, das Unternehmen bekannter und attraktiver zu machen und viele neue Kunden zu gewinnen.

Der Aufbau eines Podcasts kann also in jedem Fall lohnend sein und sollte als innovatives Werbemittel in Betracht gezogen werden.