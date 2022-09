Gestalten Sie ein Familien-Fotobuch “Unser Sauerland”

Das Sauerland ist fotogen, so viel steht fest. An jeder Ecke findet man Naturschönheiten, historische Denkmäler und lokale Besonderheiten, die es wert sind, die Kamera herauszuholen. Egal, ob man hier ansässig ist oder Urlaub macht, ein Fotobuch zum Thema “Euer Sauerland” ist ein tolles Projekt für die ganze Familie. So geht man das Ganze am besten an:

Themen und Ideen planen

Ein Familien-Fotobuch soll mehr sein als eine Ansammlung der besten Landschaftsfotos. Am besten setzt man sich zusammen und entwickelt gemeinsam Ideen und Themen. Wer möchte, dass sich auch die Kinder beteiligen, sollte deren Interessen miteinbeziehen. Wenn Leonie gerne auf Konzerte geht und Jona sich für Käfer und Pflanzen interessiert, sollte für solche Motive Platz eingeplant werden.



Der Fantasie sind prinzipiell keine Grenzen gesetzt, doch die folgenden Themen bieten sich beispielsweise für eine Sauerland-Familienchronik an:

Sauerländische Flora und Fauna im Wechsel der Jahreszeiten

Natürliche Sehenswürdigkeiten wie der Biggesee oder das Felsenmeer

Historische und markante Gebäude, Orte und Gegenstände rund um die Sauerländischen Burgen, Ruinen und Museen

Sauerländische Spezialitäten wie Potthucke und andere leckere Speisen

Konzerte, Schützenfeste und sportliche Events

Familienfeiern

Persönliche Erfolge der Familienmitglieder

Fotos und Andenken sammeln

Wenn man sein Familien-Fotobuch im Voraus plant, hat man den Vorteil, dass man Fotos und Andenken von vornherein entsprechend ablegen kann. Wartet man bis zum Ende des Jahres damit, das digitale Material auf den Computer zu übertragen und zu kategorisieren, kann die Sache schnell zur Mammutaufgabe anwachsen. Indem man einen digitalen Ordner führt, den man mindestens einmal im Monat mit den neuesten Bilddateien aktualisiert, bleibt der Aufwand überschaubar.

Nicht nur Fotos eignen sich für das Sauerland-Familienbuch. Alles, was sich einscannen lässt, kommt infrage, zum Beispiel Broschüren, Postkarten und Rezepte.

Auswahl treffen

Die endgültige Auswahl zu treffen, kann schwerer als gedacht sein. Doch zum Glück stellt man sich der Aufgabe als Familie. Man kann die Kategorien untereinander aufteilen und jeder wählt seine Lieblingsfotos aus oder bei der gemeinsamen Durchsicht der Bilder abstimmen.



Wie viele Fotos ausgesucht werden dürfen, hängt davon ab, wie viele Seiten geplant sind und welches Format das Buch haben soll. Auch die Ausrichtung der gewählten Bilder spielt eine Rolle und es kann beim Gestalten des Layouts notwendig werden, einzelne erneut auszutauschen.

Layout und Druck

Erfahrung mit komplizierten Grafikprogrammen ist glücklicherweise nicht notwendig, um das Layout für eine Familienchronik umzusetzen. Man kann sich bei der Gestaltung des Fotobuchs helfen lassen – von einem On-Demand-Printservice online zum beispielsweise.

Hier hat man in der Regel die Wahl zwischen verschiedenen Hard- und Softcoverbüchern und Magazinformaten. Die Einbände aus verschiedenen Materialien kann man nach Wunsch mit Text und Bildern gestalten. Panoramafotos der Sauerländer Berge auf randlosen Doppelseiten sind für einen professionellen Druckanbieter eine leichte Übung.

Die meisten Services unterstützen Kundinnen und Kunden dabei sicherzustellen, dass es keine Probleme mit dem Layout gibt. Seine Fotos, Bilder und Scans zum Familienleben im Sauerland muss man in der Regel nur hochladen und mithilfe eines einfachen Gestaltungswerkzeugs anordnen. Darüber hinaus wird gewährleistet, dass die Qualität des Papiers, des Drucks und des Einbands höchsten Ansprüchen gerecht wird. Ein solches Fotobuch kann Familien über Generationen hinweg Freude bereiten.