Widukind und Camina Burana

Schmallenberg. Die Kulturelle Vereinigung Schmallenberg hat ihre Planungen für die Spielzeit 2025/2026 abgeschlossen und präsentiert wieder ein abwechslungsreiches Programm aus den Bereichen Theater, Musik und Kabarett. Termine und Informationen der insgesamt elf Veranstaltungen sind wie gewohnt in einem Programmheft zusammengefasst, das ab sofort an den bekannten Stellen in Schmallenberg ausliegt. Zudem sind alle Veranstaltungen auch online unter www.kulturelle-vereinigung.de zu finden.

Eintrittskarten für die Veranstaltungen der neuen Spielzeit gibt es ab Dienstag, dem 01.07.2025, online unter www.kulturelle-vereinigung.de sowie n den bekannten Vorverkaufsstellen beim Schmallenberger Sauerland Tourismus (Poststraße 7) und beim Verein Bad Fredeburg Gewerbe und Touristik (Am Kurhaus 4). Empfehlenswert ist auch der Erwerb eines Abos, das sechs Gutscheine zu einem günstigen Preis anbietet.

Für die externen Veranstaltungen ist eine möglichst umgehende Anmeldung telefonisch oder per Mail bei der Geschäftsstelle der Kulturellen Vereinigung im Rathaus erforderlich (Carmina Burana bis 08.09.25 und Sol Gabetta bis 30.09.2025).

Quelle: Kulturelle Vereinigung

Auftakt der neuen Spielzeit ist am 5. September: Aus Anlass des Jubiläums „1250 Jahre Westfalen“ präsentiert die Kulturelle Vereinigung in Zusammenarbeit mit der Stadt Schmallenberg „Widukind – Die Oper“. Das kraftvolle musikalische Epos greift den historischen Konflikt zwischen Karl dem Großen und dem Sachsenherzog Widukind auf eine ganz moderne Art auf. In der Stadthalle wirken das Detmolder Kammerorchester, der Widukind-Projektchor und die Breakdancer von The Last Action Heroes mit.

Ebenfalls im September (21.9.) findet im Musikbildungszentrum Bad Fredeburg ein Literaturkonzert mit Lesung und Klavier mit dem Titel „Auf Reisen“ statt. Das Publikum bekommt literarische Last-Minute-Tipps für die schönste Zeit des Jahres. Der Kölner Sprecher und Literaturvermittler Stephan Schäfer bringt Texte von Kurt Tucholsky, Max Frisch u.a. zum Leben. Zwischen den Lesungen nimmt der Pianist Roman Salyutov das Publikum mit auf einen musikalischen Kurzurlaub in ferne Länder.

Am 18. Oktober steht eine Fahrt zum Opernhaus Dortmund an, wo das einflussreichste Werk der Musikgeschichte, „Camina Burana“, aufgeführt wird. Bei dieser spartenübergreifenden Kooperation der Oper Dortmund und der Dortmunder Philharmoniker hat sich Edward Clug der Herausforderung gestellt, das monumentale Werk von Carl Orff in eine zeitgenössische Interpretation zu übertragen.

Am 26. Oktober präsentiert der Kabarettist Matthias Deutschmann sein Programm „Propaganda à la carte“ im Habbels. Deutschmann zeigt, wie Propaganda funktioniert und wie man sich von ihr befreit. Die Veranstalter versprechen einen Abend voller Lacher, aber auch voller Denkanstöße.

Weiter geht es am 23. November mit dem Satire-Stück „Zoom!“. In der Aula des Schulzentrums Schmallenberg dreht sich alles um vier Geschwister, eine Videokonferenz und ein ganz „einfaches“ Ziel – ein Geschenk zur Goldenen Hochzeit der Eltern zu organisieren. Was eigentlich eine kinderleichte Aufgabe ist, wird schnell zu einem rasanten, chaotischen und unglaublich lustigen Schlagabtausch.

Das traditionelle Neujahrskonzert in der Stadthalle findet am 3. Januar 2026 statt. Das Philharmonische Orchester Hagen und der Cellist Yibai Chen präsentieren eine „Musikalische Reise durch Wien“. Für diese Veranstaltung beginnt der Vorverkauf am 17.11.2025.

Anfang Februar (1.2.2026) wird das Lustspiel „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich Kleist in der Aula des Schulzentrums aufgeführt. Kleist verbindet in seinem Stück die Themen Wahrheit, Lüge, Macht und Eifersucht auf eine komische und gleichzeitig tiefgründige Art und Weise. Für das erstmals in Schmallenberg gastierende Schauspielensemble Südsehen ist es ein Anliegen, die Theater-Klassiker auch für ein junges Publikum attraktiv zu präsentieren.

Ein Klavierkonzert mit Natalia Ehwald findet am 22. Februar 2026 in Bad Fredeburg statt. Bei ihrem Konzert im Musikbildungszentrum präsentiert die Pianistin Werke von Robert Schumann, Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Sebastian Bach. Natalia Ehwald ist eine herausragende Künstlerin, die mit ihrer musikalischen Intensität und Energie begeistert.

„Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“ heißt es am 8. März 2026 im Habbels, wenn sich der Kabarettist Johannes Hallervorden damit beschäftigt, dass kein Land der Welt so viele Gesetze und Regelungen hat wie Deutschland. Das Programm sprüht nur so vor Pointen und liefert herrlichen schwarzen Humor. Der Sohn von Dieter Hallervorden tritt in die Fußstapfen seines berühmten Vaters und spielt neben seiner Theaterarbeit in verschiedenen TV-Formaten.

Das Kreuzgang-Konzert -ein Kammerkonzert mit dem Diagones Quartett im historischen Kreuzgang Kloster Grafschaft- steht am 22. März 2026 an. Gespielt werden Werke von Haydn, Beethoven und Brahms. Das Diogenes Quartett ist seit über 25 Jahren eines der angesehensten Streichquartette Deutschlands.

Am 26. April 2026 endet die Spielzeit mit einem Besuch des Sinfoniekonzerts der Cellistin Sol Gabetta und der Tschechischen Philharmonie in Köln. In der Kölner Philharmonie werden Werke von Antonín Dvořák, Edward Elgar und Felix Mendelssohn Bartholdy präsentiert.