Westfeld mit Ohlenbach und Hoher Knochen (1975–2025)

Lage und Einbindung



Westfeld liegt im östlichen Stadtgebiet von Schmallenberg auf etwa 487 m NN und ist die erste Ortschaft an der Lenne. Angeschlossen sind die kleineren Ortschaften Ohlenbach und Hoher Knochen. Seit der kommunalen Neugliederung am 1. Januar 1975 gehört Westfeld offiziell zur Stadt Schmallenberg. Heute leben hier rund 725 Einwohner.



1975–2000: Eingliederung und Entwicklung



Westfeld war früher ein landwirtschaftlich geprägter Ort. Mitte der 60er Jahre änderte sich das Ortsbild allerdings entscheidend. Ab 1968 nahm der Ort am Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ teil und wurde im Jahr 1975 als Bundesgolddorf ausgezeichnet. Im Jahr 1979 nahm Westfeld am Wettbewerb der Gold- und Silberdörfer teil und konnte dort 1. Sieger werden. Die Wettbewerbe trugen dazu bei, dass in Westfeld zu dieser Zeit die landwirtschaftliche Prägung zurückging und der Ort sich zu einem Erholungsort und Handwerkerdorf entwickelte.



Zu dieser Entwicklung hat auch das Skilanglaufzentrum beigetragen. Im Jahr 1978 wurde der Verein „Skilanglaufzentrum Hochsauerland 1978 Westfeld-Ohlenbach e.V.“ gegründet. Die Skihütte in der heutigen Form wurde in den Jahren 1982 bis 1991 durch verschiedene An- und Umbauten erstellt.



2000–2025: Weiterentwicklung



Parallel entwickelte sich der Wandertourismus stark weiter. Der 154 Kilometer lange Rothaarsteig wurde am 6. Mai 2001 eröffnet und führt direkt am Ort vorbei. Er zog von Beginn an Wanderer aus ganz Deutschland an und machte Westfeld zu einem wichtigen Etappenort. Auch die heimische SGV-Abteilung entwickelte Westfeld zu einem für Wanderer sehr interessanten Ziel. So wurden der Kahler-Asten-Steig, der Antoniussteig sowie der Schwedensteig-Heidenstraße als Premiumwanderwege ausgezeichnet.



Am 2. Juni 2018 erhielten Westfeld, Ohlenbach und Hoher Knochen die staatliche Anerkennung als Luftkurort, was die hohe Luftgüte und das ehrenamtliche Engagement vor Ort honorierte.



Im Jahr 2022 konnte Westfeld sein 950-jähriges Bestehen feiern. Gefeiert wurde das Jubiläumsjahr im Jahresverlauf mit verschiedenen Festen, wobei ein besonderes Highlight das Parkfest im Mai war.



In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat Westfeld die Entwicklung vom traditionell landwirtschaftlich geprägten Dorf zu einem Handwerkerdorf, anerkannten Luftkurort und aktiven Tourismusstandort erfolgreich fortgesetzt. Die Auszeichnung als Luftkurort spiegelt das gelungene Zusammenspiel von Naturschutz, Tourismus und ehrenamtlichem Engagement wider.