Westfalen Winds mit „Journey into Singularity“

Von Robin Gerke

Am 21. April um 15 Uhr kehrt die Bläserphilharmonie Westfalen Winds ins Kulturhaus zurück und gibt ein furioses Konzert unter dem preisgekrönten Dirigat von Matthias Wehr. Der Vorverkauf hat begonnen. Schüler und Studenten haben freien Eintritt. Tickets können online im Ticketshop des Kulturhauses für 12 EUR (15 EUR an der Abendkasse) zzgl. Ticketing-Gebühr erworben werden. Das neue Westfalen-Winds-Programm „Journey into Singularity“ stellt sich dem brandaktuellen Thema der Künstlichen Intelligenz und präsentiert sowohl furiose als auch andächtige Programmmusik für alle Altersklassen.

Was heißt es eigentlich, Mensch zu sein? Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch, nie waren Mensch und Maschine enger miteinander verknüpft als in unserem heutigen, digitalen Zeitalter. Kreativität, Emotionen und Schaffensdrang erscheinen in einem ganz neuen Licht. Westfalen Winds greift dieses Thema in ihrem neuen Konzertprogramm „Journey into Singularity“ auf – und geht mit Mathias Wehr als preisgekrönten Dirigenten auf eine besondere Reise. Auf dem Weg zwischen Menschen und Maschinen findet sich dabei vor allem eins: großartige Musik.

„Journey into Singularity“ wird diese Reise in Musik gesetzt. Das namensgebende Werk stammt von dem Dirigenten des Abends selbst. Mathias Wehr vertont und pointiert darin die Ungewissheit und rasende, sich geradezu überschlagende Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz. Statt einer dystopischen, mechanisierten und modernen Klanglandschaft erwartet den Hörer ein farbenprächtiges, leicht zugängliches Klangspektakel für alle Altersklassen. Besonders Schülern und Studenten wird so ein besonderes Konzertformat für eines der brennendsten Themen Ihres Alltages geboten, zu dem sie freien Eintritt haben.

Auch im weiteren Programm zeigt sich zeitgenössische Musik von ihrer expressivsten und klangschönsten Seite. Ob in Morten Lauridsens bewegender Chormotette „O Magnum Mysterium“, arrangiert von Robert Reynolds, oder der schillernden „Transcendent Journey“ von Rosso Galante: zwischen Mensch und Maschine, Gefühl und Innovation sowie natürliche Schaffenskraft und künstliche Intelligenz verbergen sich jede Menge musikalische Überraschungen.

Der Vorverkauf zum Konzert am 21. April mit Westfalen Winds hat begonnen. Der Eintritt ist für Schüler und Studenten frei. Regulär kostet der Eintritt 12 EUR im Vorverkauf (15 EUR an der Abendkasse) zzgl. Ticketing-Gebühren. Tickets können ab sofort online über das Ticketportal des Kulturhauses bezogen werden (https://kulturhaus-luedenscheid-webshop.tkt-datacenter.net/de/produktion/404b6721-69a1-4262-93b4-66d6ce9027c8/296) oder an der Theaterkasse (02351 / 17 12 99).

Weitere Informationen auf www.westfalen-winds.de, www.instagram.com/westfalenwinds und www.facebook.com/westfalenwinds.: