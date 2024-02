„Westfalen weltweit“ am 12. März ’24 in Schmallenberg

„Westfalen weltweit“ heißt eine Bühnenshow und Kolumne des Moderators Martin Quilitz in seiner Heimatstadt Gütersloh. Er stellt dort Menschen aus Westfalen im Gespräch, mit Musik und Comedy vor, die durch ihre Berufung in die große weite Welt hinausgezogen sind. Am 12. März 24 feiert diese Show nun auch Premiere in Schmallenberg mit zwei kulturellen „Schwergewichten“ aus dem Sauerland und einem Überraschungsgast.

Quelle: Foto Anthony Corns Reiner Hänsch

Reiner Hänsch wurde bekannt als Sänger, Komponist und Texter der Kultband Zoff mit Hits wie „Gimme Gummi“, „Kein Geld, kein Money“ und vor allem der legendären Sauerlandhymne. Dies hat ihn und seine Band weit über die Grenzen des schönen westfälischen Berglandes hinaus bekannt gemacht. Reiner Hänsch macht aber noch viel mehr. Er lebt seit Jahren an der Nordsee, hat weitere Musikprojekte gestartet, schreibt Songs und Geschichten und trägt diese mit dem berühmten trockenen westfälischen Humor auf der Bühne vor, an diesem Abend auch aus einem bisher unveröffentlichen Buch.

Zudem darf man sich auf einige seiner besten Songs freuen. Ein weitgereister Tausendsassa, der im Gespräch mit Martin Quilitz Einblicke in sein vielfältiges Schaffen wie auch sein sauerländisches Temperament gibt.

Quelle: Privat Peter Prange

Peter Prange muss man eigentlich nicht mehr vorstellen, in seiner Heimatstadt Altena zumindest ist er weltberühmt. Seine vielfach verfilmten Romane haben ihm ebenso ein großes TV-Publikum wie mit über 3 Mio. verkauften Büchern eine große internationale Leserschaft präsentiert.

Mehr noch als bei seinen Lesungen zeigt er an diesem Abend sein Showtalent, philosophiert über die sauerländische Seele und die Verteidigung seiner Wurzeln im Tübinger Exil. Er erzählt auch von seinem neuesten Buchprojekt, dass vom Europa der Jahrhundertwende handelt. An diesem Abend gibt es die Chance, mehr über den „privaten“ Peter Prange mit seinem Füllhorn an witzigen Anekdoten und prallen Lebensgeschichten zu erfahren. Am Ende der Show gibt es einen Teil der beiden heimischen Hauptdarsteller, in dem gesungen, gelacht und mit dem Publikum geplaudert wird. Ein bunter „Heimatabend“ im modernen Gewand, moderiert von einem Kabarettisten, dessen Eltern aus dem Sauerland stammen und der sich auf eine äußerst unterhaltsame Reise „back to the roots“ an der Lenne mit Peter Prange und Reiner Hänsch freut.

Quelle: Privat Martin Quilitz

Kartenreservierungen für die Veranstaltung am 12. März in der Eventlocation HABBELS in Schmallenbgerg (Beginn: 19:00 Uhr – Eintritt 15,00 Euro) können per Mail bei redaktion@woll-magazin.de (0 29 71 – 87 0 87) auf der Website von HABBELS bestellt werden.