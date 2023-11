Westfälisches Wörterbuch im Wörterbuchnetz

Das Westfälische Wörterbuch ist ab sofort online im Portal woerterbuchnetz.de unter http://www.woerterbuchnetz.de/WWB verfügbar.

Die vom „Trier Center for Digital Humanities“ (TCDH) an der Universität Trier betriebene Plattform bietet Zugriff auf über 30 wissenschaftliche Wörterbücher, darunter auch mehrere großlandschaftliche Dialektwörterbücher. Das fünfbändige Westfälische Wörterbuch, das die Kommission für Mundart- und Namenforschung Westfalens beim Landschaftsverband-Westfalen-Lippe (LWL) herausgegeben hat, ist das erste niederdeutsche Wörterbuch, das im „Wörterbuchnetz“ zugänglich ist. Es steht dort neben seiner „Schwester“, dem Rheinischen Wörterbuch, mit dem es digital verlinkt ist.



„Das Westfälische Wörterbuch ist im Jahr 2021 fertiggestellt worden. Wir freuen uns, dass es bereits zwei Jahre später im Internet frei zur Verfügung steht“, so Dr. Markus Denkler, Geschäftsführer der LWL-Kommission. „Das Westfälische Wörterbuch ist eine sehr willkommene Erweiterung unseres Angebotes“, sagt Dr. Thomas Burch, Geschäftsführer des TCDH und Verantwortlicher für die Entwicklung der Online-Plattform. „Insbesondere durch die digitale Vernetzung von Dialektwörterbüchern ergeben sich neue vielversprechende Möglichkeiten für die Sprachforschung.“



Das Westfälische Wörterbuch umfasst knapp 90.000 Wortartikel. Es dokumentiert den Wortschatz der Mundarten im westfälisch-lippischen Landesteil von NRW. Das Wörterbuch bietet ausführliche Bedeutungsangaben, Angaben zur Verbreitung und zu Varianten der Wörter sowie zahlreiche Beispiele wie Redensarten.