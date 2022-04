Dieser Bildband möchte Lust machen auf eine reizvolle Urlaubsregion mit einer grandiosen Eisenbahnstrecke. Bekannt geworden ist sie als Westfälischer Semmering.

Diese Gebirgsstrecke über den Haarstrang verbindet die Bördelandschaft im Raum Soest/Lippstadt mit dem Möhnetal und dem Naturpark Arnsberger Wald. Der Bahnverkehr mit seinen langen Bier-, Kalkstein- und Holzzügen ist nicht weniger spektakulär als die Landschaft und garantiert außergewöhnliche Fotos. Dem Buch liegt deshalb ein Booklet mit den notwendigen Beschreibungen der Fotos sowie den Standortdaten mit QR-Code bei. Damit lassen sich die Motive nachempfinden und mit der eigenen Kreativität nachmachen.

Dabei kann jeder jedes Motiv neu interpretieren. Wetter, Jahreszeiten, die Bestellung der Felder und die Zusammensetzung der Züge sind einem ständigen Wechsel unterzogen. Wer auf dem Haarstrang steht, wird jeden Tag anders erleben. Mal ist die Fernsicht so gut, dass man bis zum Teutoburger Wald und zum Ruhrgebiet schauen kann, mal hängen die Wolken so tief, dass die Flügel der Windräder kaum zu sehen sind.

Der Schienenstrang über den Haarstrang hat beinahe etwas Künstlerisches. Das stählerne Band zeichnet Linien in die Landschaft, die Züge erinnern an Schlangen, die Windräder kreisen um gewaltige Wolken, das Wetter sorgt für ein Schauspiel, bei dem Täler und Berge die Kulisse bilden, so, als würde ein dramatisches Theaterstück aufgeführt. Mal stellt die Regie einen Bauern mit Traktor in die Landschaft, mal sind es ganz andere Accessoires, die für immer neue Stimmungen und Bilder sorgen.

Als Eisenbahnfotograf und Naturliebhaber hat der Autor diese Region schätzen gelernt. Sie bietet Entspannung und Abwechslung zugleich, sie bietet vielfältige Fotomotive für jeden Geschmack. Aber Vorsicht, es gibt Szenerien, die einen nicht mehr loslassen, an denen man sich wahrlich abarbeiten kann. Der Betrachter ist einladen, an diesem Schauspiel teilzunehmen.

Quelle: WOLL-Verlag

Johannes Glöckner: Die Gebirgsbahn zwischen Lippstadt und Warstein – Westfälischer Semmering

ISBN: 978-3-948496-44-9 – LVP: 19,90 Euro – WOLLL-Verlag

Kurzbiographie

Der Eisenbahnfotografie hat sich Johannes Glöckner (Jahrgang 1953) bereits Ende der 60er Jahre verschrieben. Es entstanden rund 350.000 Negative und Dias in weit mehr als 80 Ländern der Erde. Hinzu kommen die Digitalaufnahmen der vergangenen Jahre.

Besonders schwierig zu bereisende Länder sind für den gelernten Fotodesigner und Journalisten aus Dortmund, der jetzt im Sauerland lebt, immer eine Herausforderung gewesen. Sie haben zu zahlreichen Publikationen in Fachzeitschriften und Büchern geführt. Er selbst hat als Autor mehrere Bücher und Bildbände publiziert.

Seine Fotos sind in zahlreichen Publikationen, bei Agenturen wie dpa oder im Bestand der Eisenbahnstiftung zu finden.