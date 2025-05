 Westernlauf 2025 im FORT FUN Abenteuerland 

Laufen, Natur und Abenteuer im Sauerland erleben

Am Samstag, den 28. Juni 2025, geht der beliebte Westernlauf im FORT FUN Abenteuerland in die 21. Runde und verspricht einmal mehr ein einzigartiges Event für alle Sportbegeisterten. In Zusammenarbeit mit dem TuS Valmetal erwartet die Teilnehmer ein unvergesslicher Tag voller sportlicher Herausforderungen, Naturerlebnisse und Freizeitspaß im Herzen des Sauerlands.

Fünf abwechslungsreiche Laufstrecken durch die Natur

Start und Ziel befinden sich direkt auf dem Platz des Wellenfliegers, dem Kettenkarussell, mitten im Freizeitpark. Von dort aus führen insgesamt fünf unterschiedliche Laufstrecken durch die atemberaubende Landschaft des Sauerlands. Die Strecken wurden in enger Zusammenarbeit mit dem TuS Valmetal entwickelt und bieten für jedes Alter und Leistungsniveau das passende Angebot – von kindgerechten Distanzen bis hin zu anspruchsvolleren Strecken für Jugendliche und Erwachsene gibt es insgesamt 12 Wettbewerbe. Dabei verläuft der Großteil der Strecken über malerische Waldwege, nur 10 bis 15 Prozent sind asphaltiert.

Die Teilnehmer erwartet nicht nur sportliche Herausforderung, sondern auch beeindruckende Naturmomente, wie der Blick auf die Plästerlegge, den höchsten Wasserfall Nordrhein-Westfalens, sowie Passagen durch dichte Laub- und Fichtenwälder. Ergänzt wird das Erlebnis durch die Atmosphäre des Freizeitparks und die benachbarten Fahrgeschäfte. So wird der Westernlauf zu einem einzigartigen Erlebnis – fernab der üblichen Straßen- und Innenstadtläufe.

Für jedes Alter und jede Leistungsklasse – Das erwartet die Teilnehmer

„Der Westernlauf vereint auf besonders schöne Weise sportliche Aktivität mit einem unvergesslichen Naturerlebnis. Wir freuen uns, dass die Veranstaltung seit über zwei Jahrzehnten eine so große Resonanz findet“, sagt Christine Schütte, Marketingleiterin des FORT FUN Abenteuerlandes.

Andreas Sievering, Geschäftsführer des Parks, fügt hinzu: „Es ist wunderbar zu sehen, wie sich Familien, Freundesgruppen und Einzelstarter gleichermaßen für dieses Event begeistern. Der Lauf ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern bietet auch unvergessliche Momente in einer außergewöhnlichen Umgebung.“

Die schnellsten Läufer jeder Altersklasse werden mit Medaillen und Pokalen ausgezeichnet. Für die Begleiter der Teilnehmer gibt es ein besonderes Angebot: Der Eintritt in den Freizeitpark ist zum Sonderpreis von 24,50 Euro möglich.

Anmeldung und Eintrittspreise

Die Startgebühren liegen zwischen 12 und 17 Euro und beinhalten bereits den Eintritt in den Freizeitpark. Toiletten und Duschen stehen den Teilnehmern vor und nach dem Lauf zur Verfügung. Der Parkbesuch im Anschluss ist kostenlos und bietet ausreichend Gelegenheit, den Tag bei den zahlreichen Attraktionen des FORT FUN Abenteuerlandes ausklingen zu lassen.

Anmeldungen sind über www.tus-valmetal.de/lauftreff/westernlauf möglich. Weitere Informationen zum Event finden Sie unter FORTFUN.de/events/westernlauf.