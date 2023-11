Werkstatt für Bild, Rahmen und Buchbinderei

10 Jahre in Schmallenberg – Exklusiv im Sauerland

Seit zehn Jahren ist die Kunstwerkstatt Burkhard Weber in der Weststraße in Schmallenberg der Ort für traditionelles Handwerk.

Das Angebot: Hochwertige Einrahmung von Gemälden und Bildern, vom schlichten Wechselrahmen bis zum Vergolderrahmen mit Museumsglas, Bildrestaurierung zum Erhalt eines Kunstwerks oder zur optischen Verbesserung. In der Buchbinderei werden individuell gefertigt: Diplomarbeiten, Einbinden von Fachliteratur/Chroniken, Reparaturen und Instandsetzung von Büchern.

Jubiläumswoche vom 11. bis 18. November

Zum Auftakt ist am 11. November der bekannte Künstler A. Kuro zu Gast. In einer umfangreichen Sonderausstellung zeigt er seine neuesten Arbeiten „Schattenwelten.“

Quelle: WOLL Magazin

Weiß, grau und schwarz sind die „Schattenwelten“ von Akim Kuro. Mit einer speziellen Technik werden intuitiv Kontraste erzielt, die den Betrachter auf den ersten Blick vor ein Rätsel stellen. Lässt man seiner Fantasie freien Lauf, begibt man sich unweigerlich auf eine spannende Entdeckungsreise. Gesichter, Tiere oder Gegenstände tauchen auf, verschwinden wieder, setzen sich neu zusammen. Akim Kuros Unikate fangen in dem Moment an zu leben, wenn das Auge versucht, in diesen „Schattenwelten“ Formen oder Gewohntes zu finden.