Werke des Ölmalers Ernst Rudolf Roebling entdeckt

Schmallenberger Burkhard Weber zeigt die Werke in seiner Kunstwerkstatt



Quelle: Ernst Rudolf Roebling

Ernst Rudolf Roebling, geboren 1938 in Siegen, ein autodidaktischer Künstler und ehemaliger Oberstudienrat verstarb im vergangenen Jahr still und leise in seinem Wohnort Bestwig. Nach Stationen in Neunkirchen und langjähriger Lehrtätigkeit am Ernst-Meister-Gymnasium sowie Ricarda-Huch-Gymnasium in Hagen hatte er hier seit 1999 im Ruhestand in Bestwig gelebt. Der begnadete Künstler hinterlässt eine große Anzahl faszinierender Ölgemälde. Da es nach dem Tod des Malers Roebling keine Nachkommen und Erben gab, drohte die Gefahr, dass die stimmungsvollen und farbenfrohen Gemälde des heimischen Künstlers in der Versenkung oder auf einem Dachboden für lange Zeit verschwunden wären. Dem Schmallenberger Burkhard Weber ist es gelungen, die einzigartigen Kunstwerke vor dem Verschwinden zu bewahren. Ab sofort sind einige der farbenfrohen und emotional berührenden Werke in der Kunstwerkstatt in der Weststraße ausgestellt.

Vorbildlicher Pädagoge und eigenwilliger Künstler

Bereits ab 1947 zeichnete Roebling mit Bleistift und Tusche, wechselte 1949 zu Deckfarben auf Papier und Karton und schuf 1955 sein erstes Ölgemälde. Ab 1957 malte er ausschließlich auf Leinwand. Seine erste Beteiligung an einer Gruppenausstellung erfolgte 1971 im Karl-Ernst-Osthaus-Museum Hagen; ab 2000 folgten Einzel- bis Gruppenausstellungen an zahlreiche Stationen in NRW und darüber hinaus.

Roeblings Malstil ist geprägt von expressiver Farbigkeitund einem sichtbaren Pinselduktus. Kräftige Primär- und Sekundärfarben dienen ihm nicht nur als Gestaltungsmittel, sondern als Ausdrucksträger von Stimmung und Gefühl. Sein pastoser Farbauftrag und die impulsive, rasche Pinselführung schaffen Werke, in denen der Betrachter die unmittelbare Schaffenslust und emotionale Tiefe des Augenblicks spürt.



Ab sofort sind Roeblings Gemälde in der Kunstwerkstatt von Burkhard Weber in der Weststraße zu sehen. Ein Blick ins Schaufenster oder noch besser in die Werkstatt lohnt sich, um zu sehen, wie hier dörfliche Bodenständigkeit und impulsive Farbgewalt aufeinandertreffen.