Werde Glücklichmacher!

„Die Sterne im Sauerland“ bieten Berufe mit Zukunft

Woran denkst du, wenn du an das Arbeiten im Gastgewerbe denkst? An Abwechslung und einen starken Teamzusammenhalt? Daran, Menschen glücklich zu machen und viel Raum für persönliche Entfaltung zu bekommen? Nein? Das solltest du aber! Das Gastgewerbe ist eine Branche mit Zukunft und bietet eine Vielfalt an Aufgaben, die seinesgleichen sucht. Langeweile ist hier ein Fremdwort – ganz egal, um welchen der unterschiedlichen Ausbildungsberufe es geht. Im Hotel ist kein Tag wie der andere. Neue, spannende Menschen kommen und gehen. Und mit ihnen interessante und abwechslungsreiche Aufgaben. Ob ganz nah am Gast oder eher im Hintergrund im administrativen Bereich, für jede/jeden findet sich hier eine Aufgabe, die zu den eigenen Talenten passt.

Die „Sterne“ als Arbeitgeber

„Die Sterne im Sauerland“ sind ein Zusammenschluss aus traditionsreichen, familiengeführten Hotels, die seit vielen Jahrzehnten nicht nur einen wichtigen Beitrag für die Lebensqualität ihrer Gäste leisten, sondern auch für die ihrer Mitarbeitenden. Sie bieten all das, was ein Arbeitsplatz, an dem man sich rundum wohlfühlt, braucht: Respekt und Wertschätzung, Wir-Gefühl, Planungssicherheit, Möglichkeiten zur Weiterbildung und Raum für persönliche Entfaltung. Dazu eine hervorragende Ausbildung durch erfahrene Ausbilder:innen in DEHOGA-zertifizierten TOP-Ausbildungsbetrieben.

Die „Sterne“-Benefits

Nicht nur beruflich kannst du von der Ausbildung in den renommierten Häusern profitieren: Übernahmegarantie, jährlicher Sterne-Azubi-Austausch, Teilnahme an Team-Veranstaltungen sowie sehr gute Referenzen für die weitere berufliche Laufbahn. Auch persönlich findest du in den Sauerländer Sterne-Hotels viele Vorteile: Von der kostenlosen Nutzung des SPA-Bereichs im Ausbildungshotel über Sonderkonditionen für private Aufenthalte bis hin zu 25 Prozent Nachlass auf Essen und Trinken in den Sterne-Gastronomien. Und nicht zu vergessen: Du lebst und arbeitest in einer Region, wo andere nur Urlaub machen können.

Ausbildung oder Studium? Alles ist möglich!

Die Möglichkeiten, innerhalb weniger Jahre eine spannende berufliche Entwicklung zu schaffen, sind in der Hotellerie und Gastronomie nahezu unbegrenzt:

Du siehst: Unabhängig vom Schulabschluss stehen dir alle Wege offen, einen Job etwa am persönlichen Traumreiseziel anzunehmen oder dich später in einem Fachbereich zu spezialisieren.

„Die Sterne im Sauerland“ sind Glücklichmacher – und du?