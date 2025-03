von links nach rechts: Sebastian Uting, Jenny Tillmann, Marco Brüggemann, Vera Geueke, Anke Gerling, Magdalene Aufderheide, Philipp Knappstein

Die Mitglieder der Werbegemeinschaft Schmallenberg wählten bei ihrer diesjährigen Generalversammlung am Donnerstag dieser Woche ein neues Vorstandsteam. Marcus Schulte-Glade, der bisherige 1. Vorsitzende der Werbegemeinschaft Schmallenberg, hatte schon vor einem Jahr angekündigt, die Verantwortung in jüngere Hände übergeben zu wollen. In Zukunft werden die Einzelhändler der Kernstadt von einem Vorstandsteam geleitet, in dem untereinander die Verantwortlichkeiten festgelegt sind. Dem Vorstandsteam und Beirat gehören nunmehr an: Magdalene Aufderheide, Marco Brüggemann, Anke Gerland, Vera Geueke, Philipp Knappstein, Jenny Tillmann, Sebastian Uting und Sarah Vogt.

Mitarbeiten und gestalten

„Der Vorstand will nicht etwas bestimmen. Es soll vielmehr so sein, dass wir alle als Werbegemeinschaft etwas tun. Jeder kann mitarbeiten und gestalten, damit wir immer weiter ein Stück nach vorne kommen“, betonte der scheidende Vorsitzende Schulte-Glade in seinem Rechenschaftsbericht. Daher wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr, vor allem mit tatkräftiger Unterstützung der jüngeren Mitglieder der Werbegemeinschaft, wieder fünf Arbeitsgruppen ins Leben gerufen. Diese kümmern sich jeweils intensiv um ein Schwerpunktthema, zum Beispiel Marketing und Netzwerk oder Homepagegestaltung.

Alter und neuer Vorstand: Von links nach rechts: Vera Dünnebacke, Sebastian Uting, Jenny Tillmann, Marc Brüggemann, Vera Geueke, Marcus Schulte-Glade, Magdalene Aufderheide, Anke Gerling, Philipp Knappstein

Die Werbegemeinschaft Schmallenberg besteht nunmehr seit 1951 und kann im kommenden Jahr das 75jährige Jubiläum feiern. Aktuell wird die 9. Auflage der Einkaufsbroschüre aufgelegt. Die Nachfrage ist sehr groß, so dass die Druckauflage erhöht werden musste. 114 Mitglieder zählt die Werbegemeinschaft, neben vier neuen Mitgliedern gab es auch sechs Abgänge im vergangenen Jahr, unter anderem weil die Geschäftstätigkeit beendet wurde. Daher ist die Werbegemeinschaft erfreut, dass es gelungen ist bei einigen Geschäften gelungen ist, die Nachfolge zu regeln. Für einzelne Ladenlokale wird intensiv daran gearbeitet adäquate Nachfolger zu finden. „Schmallenberg ist als Einkaufsstadt weiterhin attraktiv und ein hervorragender Standort, auch wenn die Rahmenbedingungen gerade nicht sehr leicht sind“, betonte Marcus Schulte-Glade.

Einkaufsstadt

In diesem Jahr finden neben der Schmallenberger Woche eine ganze Reihe von Veranstaltungen statt: am 6. April der Frühlingseinkauf, am 29. April wird der Maibaum aufgestellt und am 9. Mai findet ein Mai Candle-Light. Auf der Schmallenberger Woche, im 50. Jahr nach der Kommunalreform, erwartet die Besucher in der Woche vom 27. bis 31. August ein umfangreiches Programm, an dem sich unter anderen 25 Dörfer und Dorfgemeinschaft aus dem Stadtgebiet beteiligen. Am 12. Oktober findet der Herbsteinkauf statt und am 7. November der Candle Light-Abend. Am Weihnachtsmarkt beteiligt sich die Werbegemeinschaft mit einem Kostenbeitrag. Durchgeführt wird die Schmallenberger Weihnachtsstadt vom Verkehrsverein Schmallenberg.

Die Schmallenberger City Card ist eine fortlaufende Erfolgsgeschichte. Die Einsatzmöglichkeiten sind noch lange nicht ausgeschöpft. „Wir arbeiten daran, noch mehr Unternehmen dafür zu gewinnen, die City Card für die Mitarbeiter-Motivation einzusetzen“, erklärt Sebastian Uting.

Mit einem herzlichen Dankeschön an die ausscheidenden Vorstandsmitglieder endete die diesjährige Generalversammlung