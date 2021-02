Wer war das eigentlich… Erich Dassel?

Viele Warsteiner Straßen wurden nach verdienten Bürgern benannt

Überall in Warstein und Umgebung sind Straßen nach früheren Bürgern benannt. Doch wer waren diese Menschen? WOLL hat mal recherchiert…

Erich Dassel wurde 1892 in Allagen als Sohn des Unternehmers Georg Anton Dassel und dessen Ehefrau Maria Karoline geboren. Er wuchs zunächst in Allagen auf, wurde aber in späteren Schuljahren in weiter entfernte Schulen gegeben. Nach dem Erreichen der Oberprimarreife kam er in die Heimat zurück, um im väterlichen Marmor- und Granit-Werk, eine Kaufmannslehre zu absolvieren.

Quelle: Haus Dassel

In Allagen und Carrara zuhause

Die Metropole der Marmorgewinnung war seinerzeit Carrara. Und so verbrachte Erich Dassel anschließend einige Jahre in der dortigen Betriebsabteilung des Unternehmens. Es folgte die Soldatenzeit im Zweiten Weltkrieg und anschließend wieder die Aufgaben im Familienunternehmen, das während des Krieges stark gelitten hatte und nun mühsam wieder aufgebaut werden musste. Der Vater war 1943 verstorben und so leiteten Erich und seine Brüder das Werk. Man spricht davon, dass bereits 1947 wieder 250 Arbeitsplätze geschaffen worden waren.

Familientradition, Heimatliebe und politische Verantwortung

Doch nicht nur die unternehmerische Nachfolge trat Erich Dassel an; er engagierte sich, wie bereits sein Vater, für den Sauerländischen Gebirgsverein. Zudem bemühte er sich von 1945 bis zu seinem Tod im Jahr 1956 als Bürgermeister um die Geschicke seines Dorfes.

388 verkehrsberuhigte Meter: Die Erich-Dassel-Straße

Zu Ehren von Erich Dassel wurde in Allagen eine Straße nach ihm benannt. Die 388 Meter lange Wohnstraße, in der sich auch die Feuerwache befindet, liegt ruhig in einer 30er-Zone, ganz in der Nähe des Friedhofes, auf dem er einst bestattet wurde.