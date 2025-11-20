Wer rettet das Weihnachtsfest?

Spannung, Explosionen, Liebe, Geschenke und leckeres Essen stehen im Mittelpunkt der elf Dinnershows des Elspe Festivals. Zusammengefasst wird den Besuchern ein unterhaltsamer Abend mit Gaumenfreuden, in Form eines Vier-Gänge-Menüs geboten. „Christmas has fallen“ ist die 30. Dinnershow, in der Showhalle des Elspe Festivals, die alles zu bieten hat, was die Besucherherzen höherschlagen lässt.

Show und Vier-Gänge-Menü

Das Drehbuch stammt von Marco Kühne, der auch die Regie übernimmt. Der Stuntmann, Schauspieler, Regisseur und Autor der Dinnershows hat in den zweistündigen Shows viele verschiedene Elemente gekonnt verpackt, die von den rund 30 Darstellern umgesetzt werden. Das Ergebnis verspricht Hochgenüsse für die Augen und die Sinne. Die perfekte Einstimmung auf das Weihnachtsfest eben – für Paare, Familien, Gruppen und Arbeitskollegen gleichermaßen.

Quelle: Elspe Festival

Das reine Zahlenwerk: 40 Servicekräfte, 15 Küchenmitarbeiter, sieben versierte Licht-, Ton- und Pyrotechniker sorgen für das Gelingen der Shows. Und eins steht für Marco Kühne fest: „So eine Show auf die Beine zu stellen, ist nur mit einem guten Team möglich.“ Die Herausforderung besteht für Kühne darin, alles zeitlich perfekt abzustimmen, damit bis zu 600 Besucher gleichzeitig in den Genuss des Essens kommen. Für ihn selbst sind die Dinnershows immer etwas ganz Besonderes, bei denen er sich kreativ auslassen kann.

„Winnetou“ erzählt

Fernab seiner eigentlichen Rolle als Winnetou ist Jean-Marc Birkholz der Erzähler der Geschichte „Christmas has fallen“ mit von der Partie. Seine markante Stimme holt die Besucher gleich zu Beginn passend ab und lässt sie abtauchen in eine Weihnachtsstadt. Die Stadt, in der Santa Claus wohnt und alle nett zueinander sind. Perfekte Idylle, die von der Weihnachtshexe Kara zerstört werden soll.

Quelle: Elspe Festival

Zunächst verschwindet die Liste der braven Kinder aus dem Weihnachtsbuch und dann verliert auch noch der Weihnachtsmann sein Outfit und damit seine Bestimmung. Weihnachtshexe Kara, die als Kind immer vom Weihnachtsmann vergessen wurde, will die lieben Kinder bestrafen und die bösen belohnen. Zusammengefasst will sie den Weihnachtsmann ablösen. Das Ganze wird begleitet von Pyrotechnik, Knallgeräuschen und auch erheiternden Szenen.

Ob der Weihnachtshexe ihr Vorhaben gelingt oder ob das Weihnachtsfest gerettet werden, zeigen die 30 Darsteller an elf Aufführungsterminen: Freitag, 21., Samstag, 22., Freitag, 28., Samstag, 29. November sowie am Freitag, 5., Samstag, 6., Freitag, 12., Samstag, 13., Freitag, 19. und Samstag, 20. Dezember, jeweils um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Eine Zusatzveranstaltung gibt’s am Sonntag, 14. Dezember, um 17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr).

Reservierungen sind erforderlich. Karten gibt’s unter der Telefonnummer: 02721/94440, per E-Mail an: tickets@elspe.de und online unter: https://www.elspe.de/tickets. Übrigens: Die Dinnershows bieten auch für Firmen-Weihnachtsfeiern das perfekte Arrangement.

Noch ein Hinweis! Wer unter Lebensmittel-Allergien oder -Unverträglichkeiten leidet, sollte bitte telefonisch buchen. Vegetarier oder Veganer sollten das im Feld „Bemerkungen“ vermerken.

Nach der Show öffnet sich der Saloon für Gäste – auch für Nicht-Dinnershow-Besucher – die Lust haben vom Vorweihnachtsstress abzuschalten. Hier haben sie in angenehmer Atmosphäre die perfekte Gelegenheit dazu

Quelle: Elspe Festival