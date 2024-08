„Wer radelt, der findet“

»Eine Radreise ist für mich nicht nur eine sportliche Herausforderung oder eine Jagd nach besonderen Erlebnissen. Sie ist immer auch eine Reise zu mir selbst, zu anderen Menschen und zu Gott.« (Gereon Alter)

Am Montag, 9. September 2024, um 19.30 Uhr laden die Mönche der Abtei Königsmüns-ter zu einem Abteigespräch mit Gereon Alter im AbteiForum ein:

Dass das Radreisen eine gesunde, umweltverträgliche und abwechslungsreiche Urlaubs-form ist, hat sich längst herumgesprochen – einmal mehr seit der Pandemie. Was viel-leicht noch nicht jeder weiß: Ein Radurlaub kann auch zu einer Reise durch das eigene Leben werden. Denn wer auf dem Fahrradsattel durch die Welt fährt, bekommt es mit seiner Kraft und seinen Grenzen zu tun, mit seiner Lust auf Neues und seiner Angst vor dem Fremden, mit seiner Sehnsucht nach Gemeinschaft und dem Bedürfnis allein zu sein – kurzum: mit allem, was das Leben auch sonst ausmacht. Und in all dem kann man auch Gott begegnen.

Gereon Alter hat reichlich Erfahrung damit. Der aus dem Fernsehen bekannte und be-liebte Pfarrer hat schon mehr als 70 Reisen mit dem Rad unternommen, kürzere und län-gere, in einer Gruppe, zu zweit oder auch allein. Er ist alten Pilgerwegen gefolgt, endlo-sen Highways und ruppigen Pisten; hat Millionenstädte durchquert, reißende Flüsse und einsame Wüsten; ist in der Sahara unterwegs gewesen, im Himalaya und in Alaska. Begonnen hat das alles mit einer unbändigen Lust aufs Leben; aufs Entdecken und Aus-probieren; auf das, was im Leben wirklich zählt.

Bei dieser Veranstaltung liest Gereon Alter aus seinem Buch und weckt unser Fernweh. Einen Vorgeschmack gibt es in seinem Internet-Blog: www.radweh.blogspot.com.

Der Eintritt kostet € 12,-. Karten gibt es im Vorverkauf im Abteiladen (Tel.: 0291/2995-109), on-line unter abteiwaren.de und an der Abendkasse.