Wer folgt auf Stoch, Kobayashi und Leyhe?

FIS Weltcup Skispringen in Willingen vom 29.-31. Januar

Mit dem Format Willingen/6 (bisher Willingen/5) kürt der Kult-Weltcup auch 2021 den Skispringer, der die meisten Punkte am Wochenende auf der Mühlenkopfschanze sammelt. In die Wertung kommen beide Qualifikationen (Freitag und Sonntag) und alle vier Wettkampfsprünge – also insgesamt 6 Sprünge – Willingen/6. Bisher durften sich Ryoyu Kobayashi, Kamil Stoch und Stephan Leyhe über den mit dem Titel verbundenen Siegerscheck freuen. In diesem Jahr wird das zusätzliche Preisgeld der Willingen/6 in Höhe von 30.000,- Euro auf die besten drei aufgeteilt. 15.000,- für den Sieger, für Platz 2 gibt es 10.000,-, für Platz 3 bleiben 5.000,-. Pro Wettkampf gibt es natürlich wie bei jedem FIS Weltcup das Preisgeld in Höhe von 100,- Schweizer Franken pro Weltcuppunkt: 71.800,- Schweizer Franken pro Wettkampf.

Live Sendetermine TV FIS Skisprung Weltcup Qualifikation 2020/21: Eurosport Freitag, 29.01.2021 – 15.40 Uhr

ARD Freitag, 29.01.2021 – 15.55 Uhr

Prevc-Brüder fallen aus Corona im Team von Slowenien

Die Prevc-Brüder Peter, Domen und Cene fallen für Willingen aus. Der Verband hat kurzfristig Lovro Kos nachnominiert. Der 21-Jährige war zuletzt vornehmlich im Continentalcup am Start und hat in Innsbruck zum vierten Mal in seiner Karriere einen Podiumsplatz belegt. Das Wochenende in Willingen wird das Weltcup-Debüt für den jungen Skispringer aus Ljubljana sein.

Ammann gibt Comeback in Willingen

Simon Ammann kehrt am Wochenende in Willingen nach dreieinhalb Wochen Pause in den Weltcup zurück. Der vierfache Olympiasieger schaffte es in diesem Winter noch nie in den zweiten Durchgang und damit in die Weltcup-Punkte. Er entschied sich nach der Vierschanzentournee zu einer Pause. Ammann forcierte in dieser Zeit das Training mit seinem neuen Schuh und startete bei zwei Springen des Continental Cups in Innsbruck, von denen er eines gewann und beim anderen den 11. Platz belegt.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird der FIS Skisprung Weltcup vom 29. bis 31.1.2021 und das Continentalcup-Skispringen vom 6.-7. Februar 2021 ohne Zuschauer stattfinden.

Foto: Der Sieger aus dem Vorjahr Stephan Leyhe.