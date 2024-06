WEPA Stiftung spendet St.-Ursula-Gymnasium Hygieneausrüstung

Die WEPA Stiftung hat das Neheimer St.-Ursula-Gymnasium bei der Umgestaltung zweier Pilotwaschräume unterstützt: Die Stiftung stellte unter anderem Hygienepapier- und Seifenspender sowie die Materialien für deren Befüllung in den ersten Monaten zur Verfügung. Es handelt sich dabei um nachhaltige Produkte der Marke Satino by WEPA.

Quelle: WEPA Professional Zwei Pilotwaschräume des St.-Ursula-Gymnasiums wurden im Zuge einer Modernisierung unter anderem mit neuen Seifen- und Handtuchpapier-Spendern von Satino by WEPA ausgestattet.

Initiiert worden war die Waschraumneugestaltung von der Schülervertretung des St.-Ursula-Gymnasiums: Zu Jahresbeginn konnten alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums über die Farbgestaltung und Themen der Waschräume abstimmen. Ein Kunstkurs hat die Waschräume entsprechend neu gestaltet. Zudem haben die Schülerinnen und Schüler Ideen zur langfristigen Verbesserung der Hygiene und Sauberkeit der renovierten Schultoiletten entwickelt. Im Anschluss an eine Pilotphase sollen weitere Waschräume neu gestaltet werden.

„Wir freuen uns, dass wir die von der Schülervertretung des St.-Ursula-Gymnasiums initiierte Modernisierung der Waschräume unterstützen und so einen Beitrag zu erstklassiger Hygiene und mehr Nachhaltigkeit in schulischen Waschräumen leisten können“, sagt Ingmar Lohmann, Vorsitzender der WEPA Stiftung. Die Stiftung ist in den Themenfeldern Hygiene, Nachhaltigkeit, lebenslanges Lernen und Familienunternehmertum aktiv.

In der Vergangenheit hatte die WEPA Stiftung bereits die Arnsberger Feuerwehren mit Hygieneausrüstungen ausgestattet. Auch in Zukunft möchte die WEPA Stiftung Einrichtungen, die dem Gemeinwohl dienen, im Bereich Hygiene unterstützen und mit Hygieneausrüstungen ausstatten.