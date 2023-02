WEPA Professional verkündet Kooperation mit Sternekoch Christian Lohse

Der Hersteller von Hygienepapieren WEPA Professional ergänzt seine Expertise sowie das Beratungsangebot um eine Zusammenarbeit mit dem Sterne- und Fernsehkoch Christian Lohse. Künftig fungiert Christian Lohse als Experte im Bereich HoReCa und berät das Unternehmen in allen damit verbundenen Fragen. Im Rahmen der Kooperation sollen unter anderem Inhalte zur Schulung von Kunden und Interessenten zu Hygiene- und Nachhaltigkeitsthemen im HoReCa-Bereich erstellt werden.

Der mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Küchenchef ist für seine internationale Karriere in verschiedenen preisgekrönten Restaurants, wie Fischers Fritz und Regent Berlin sowie als Privatkoch, aber auch für seine Fernsehauftritte bekannt, unter anderem war er Juror in der VOX-Kochsendung „Game of Chefs“ sowie „Kitchen Impossible“.

„Wir sind sehr gespannt auf die gemeinsamen Aktivitäten mit Christian Lohse, der durch seine langjährige Erfahrung in der Gastronomie und Hotellerie kundenzentrierte Beiträge zur Ausstattung von Küchen und Waschräumen in Hotels geben kann“, sagt Patrick Schumacher, Geschäftsführer Business Development und Marketing von WEPA Professional im Rahmen des gemeinsamen Kooperations-Kick-offs: „Dank seiner Expertise werden wir so noch vielfältiger und gezielter auf die Anforderungen der HoReCa-Branche eingehen können.“

Christian Lohse ergänzt: „Mir wurde schnell klar: wir haben sowohl starke inhaltliche als auch produkttechnische Schnittstellen: Ein respektvoller Umgang mit Mensch und Natur und ein starkes Nachhaltigkeitsdenken sowie allerhöchste Anforderungen an das jeweilige Hygiene-Produkt stehen sowohl für WEPA Professional als auch für mich an erster Stelle. Das ist sehr wichtig, um langfristig seriös mit unseren Partnern arbeiten zu dürfen.“

Als europaweit führender Hygienespezialist legt WEPA Professional auch in Zukunft gezielt Schwerpunkte auf die Wissensvermittlung, Aufklärung und Beratung zu Hygiene und Nachhaltigkeit in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Zudem ist WEPA Professional Innovationsführer bei Hygienepapier. So wurde im letzten Jahr mit BlackSatino GreenGrow ein Hygienepapier aus einer der nachhaltigsten Frischfasern der Welt, Miscanthus, eingeführt. Erst zu Anfang des Jahres wurde außerdem Satino by WEPA PureSoft gelauncht, ein Hygienepapier aus Kartonagen. Dank eines einzigartigen Verfahrens ist es das erste seiner Art auf dem Markt und stellt somit einen Meilenstein in der Kreislaufwirtschaft dar.

