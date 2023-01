WEPA: neuer Meilenstein bei der Herstellung von Hygienepapieren

Neue Recyclingqualität für nachhaltige Waschräume: Mit PureSoft der Marke Satino by WEPA entwickelt WEPA Professional eine neue Rohstoffsensation, die das Ergebnis intensiver Forschung und fortschrittlicher Papiertechnologie ist. WEPA Professional präsentiert damit sein erstes Recycling-Hygienepapier in Premiumqualität, welches aus recyceltem Karton und Kartonage hergestellt wurde.

Arnsberg, 24. Januar 2023 WEPA Professional, ein Tochterunternehmen der WEPA- Gruppe, einem der drei größten Hygienepapierhersteller in Europa und Marktführer in der Herstellung von Hygienepapieren aus Recyclingfasern, geht weitere Schritte in den Schwerpunktbereichen Innovation und Nachhaltigkeit. Die ab sofort für den B2B-Markt erhältliche Produktlinie „Pure Soft“ WEPA Professional Marke Satino by WEPA beruht auf einem neuen Herstellungsprozess unter der Verwendung von 100 Prozent recyceltem Karton und Kartonage. Das ungebleichte Papier ist trotz der Recyclingstoffe eines der weichsten naturfarbenen Papiere auf dem Markt, hochwertig verarbeitet, äußerst saugfähig und dermatologisch sicher in allen Anwendungsbereichen – _vom Handtuch- und Toilettenpapier bis hin zur Küchenrolle. Mit den Produkten leistet WEPA einen weiteren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft, da die Fasern aus recycelten Kartonagen weiter im Papierkreislauf erhalten bleiben.

Neben der Verwendung von grafischen Altpapiersorten ist das Recyceln von Kartonagen ein wichtiger Ansatz für die Herstellung ressourcenschonender Hygienepapiere. Das von WEPA eigens entwickelte Herstellungsverfahren ist nicht nur auf eine niedrigere Ökobilanz ausgelegt, sondern ermöglicht es außerdem, Hygienepapier mit besonderem Weichheitsgrad zu produzieren. Unternehmen und Endkunden erhalten mit „Pure Soft“ eine hochwertige Alternative zu herkömmlichen Papiererzeugnissen aus Frischholzfasern. Mit einem bis zu 70 Prozent kleinerem ökologischem Fußabdruck im Vergleich zu Hygienepapier aus Frischfasern entsteht mit „Pure Soft“ ein neues und innovatives Produktangebot für umweltfreundliches Handeln, das gleichzeitig höchsten Ansprüchen an Komfort und Premiumqualität gerecht wird und darüber hinaus mit herausragenden Nachhaltigkeits- und Qualitätseigenschaften aufwarten kann.

Ein neues und innovatives Produktangebot

Patrick Schumacher, Geschäftsführer Business Development and Marketing WEPA Professional: „Der Kreislaufgedanke treibt WEPA schon seit vielen Jahren an. Unser Verfahren zur Erschließung neuer Altpapierqualitäten ist das Ergebnis intensiver Forschung und fortschrittlicher Papiertechnologie und ein großer Meilenstein für die Nachhaltigkeitsziele von WEPA. „PureSof“ ist eines der weichsten naturfarbenen Papiere auf dem Markt – _damit möchten wir Vorbehalte gegenüber recycelten Hygienepapieren vollständig ausräumen. „PureSoft“ beweist, wie Nachhaltigkeit und Premiumqualität ideal in Einklang gebracht werden können.“

Die Erweiterung um weitere nachhaltige innovative Fasern in den Produkten von WEPA ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie: Bis zum Jahr 2030 will das Unternehmen den Anteil von Recyclingfasern und alternativen Fasern im Rohstoffmix auf mindestens 60 Prozent erhöhen und somit den ökologischen Fußabdruck der verwendeten Fasern um mindestens 25 Prozent verbessern.

Über Satino by WEPA:

Satino by WEPA ist eine Marke der WEPA Professional GmbH mit Sitz in Arnsberg, Deutschland. Satino by WEPA bietet Waschraumausstattungen sowie umfassende Hygienelösungen und Servicekonzepte für die professionelle Hygiene in öffentlichen und halböffentlichen Bereichen: Hotellerie und Gastronomie, Behörden und Gesundheitswesen, Industrie, Gewerbe und Handwerk, Messen und Flughäfen. Vom Hygienepapier über Spendersysteme, Seifen und Handdesinfektionsmittel bis zu Abfalllösungen bietet Satino by WEPA alles aus einer Hand. Neben der Hygiene und Benutzerfreundlichkeit stehen Komfort und das Gesamterlebnis im Mittelpunkt. Mit den fünf Produktkategorien Satino Comfort (100% Recycling), Satino Prestige (Frischfaser), Satino Smart (optimierte Größen), Satino Liquify (auflösendes Hygienepapier) und der Neuheit Satino PureSoft bietet Satino by WEPA Lösungen für die verschiedensten Kundenbedürfnisse. Weitere Informationen unter www.satino-by-wepa.com.