WEPA gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis

WEPA wurde als Unternehmen im Bereich „Papier, Karton und Pappe“ mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Der Preis wurde am 28. November im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstages in Düsseldorf verliehen.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis gilt als Europas führende Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement und ist der renommierteste Nachhaltigkeitspreis in Deutschland. Träger der Auszeichnung ist die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V.

Mit dem Preis in der Kategorie „Unternehmen“ würdigt die Jury mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 100 Unternehmen, die in ihren Branchen die überzeugendsten Antworten auf die Herausforderungen der Nachhaltigkeit geben und den Wandel vorantreiben. Die Preisträger werden auf Grundlage detaillierter Nachhaltigkeitsprofile ausgewählt. WEPA stellte besonders die Maßnahmen in den Bereichen Recycling, Klima, Biodiversität und Wassermanagement heraus, die alle integrale Bestandteile der WEPA Nachhaltigkeitsstrategie sind.

„Die Auszeichnung mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ist eine besondere Ehre für WEPA. Wir gehören damit zu den 100 nachhaltigsten Unternehmen in Deutschland. Die Auszeichnung würdigt nicht nur unser Engagement, sondern stärkt auch unsere Vorreiterrolle in Nachhaltigkeit in der Hygienepapierindustrie und motiviert uns, uns auch weiterhin für Nachhaltigkeit einzusetzen“, erklärt Stefan Gräter, Director Group Sustainability der WEPA Gruppe.