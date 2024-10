WEPA gewinnt den ersten Preis

Bild: v.l.n.r. Monika van Ettinger (Head of Sales North-West Europe Business Unit Professional), Martin Rhode (Director Sales Business Unit Professional), Patrick Schumacher (Director Marketing & Business Development Business Unit Professional)

Die Professional Marke der WEPA Gruppe „Satino“ wurde in der Kategorie „Sustainability – Best Practice“ (Manufacturer) mit dem European Cleaning and Hygiene Award ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 03.10.2024 in Lissabon unter dem Motto „Celebrating excellence in professional cleaning“ statt.

Arnsberg/Lissabon, 10.10.2024 – WEPA Professional, eine Business Unit der WEPA Gruppe, hat mit der Marke Satino, unter anderem mit der nachhaltigen Hygienepapier-Innovation „Satino PureSoft“, den diesjährigen European Cleaning and Hygiene Award gewonnen. Der Award wird jährlich durch das pan-europäische Fachmagazin für die professionelle Reinigungsindustrie, dem European Cleaning Journal, vergeben. Ziel des Preises ist es, die höchsten professionellen Standards zu fördern und das Fachwissen der Branche anzuerkennen.

Neue Maßstäbe im Bereich nachhaltiger Hygienepapierinnovationen

Satino by WEPA setzte sich gegen vier weitere Finalisten in Anerkennung ihres engagierten Beitrags zur professionellen Reinigungsbranche in der Hersteller-Kategorie „Sustainability – Best Practice“ als Gewinner durch. Bereits im Jahr 2023 erhielt Satino für die Innovation Satino PureSoft mit dem Bundespreis Ecodesign die höchste staatliche Auszeichnung für ökologisches Design. Damit setzt Satino by WEPA als Marktführer in der Herstellung von Recycling-Hygienepapieren neue Maßstäbe im Bereich nachhaltiger Hygienepapierinnovationen.

So leisten beispielsweise die ungebleichten Produkte von Satino PureSoft – von Handtuchpapier über Toilettenpapier und Taschentücher bis hin zur Küchenrolle – einen Beitrag dazu, dass Recyclingfasern sinnvoll weiter genutzt werden und aus Karton weiches Hygienepapier entsteht. Waschraumbesucher erhalten damit eine hochwertige nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Papiererzeugnissen aus Frischholzfasern. Mit einem ca. 70 Prozent* kleinerem ökologischem Faser-Fußabdruck im Vergleich zu holzbasierten Frischfasern entsteht mit „Satino PureSoft“ ein neues und innovatives Produktangebot für umweltfreundlicheres Handeln. Gleichzeitig entspricht es höchsten Anforderungen an Komfort und Qualität.

Quelle: WEPA Professional

„Nach dem Gewinn des German Ecodesign Award für Satino PureSoft und des Purus Innovation Award für GreenGrow im vergangenen Jahr ist diese Auszeichnung für unsere Marke Satino by WEPA ein weiterer Beweis dafür, dass wir im europäischen Kontext herausragende nachhaltige Konzepte auf dem Markt anbieten. Dieser Erfolg ist dem leidenschaftlichen Einsatz unseres gesamten Teams in allen Abteilungen zu verdanken. Wir sind alle sehr stolz auf diese Auszeichnung, die unsere gemeinsamen Einsatz für mehr Nachhaltigkeit würdigt“, erklärt Patrick Schumacher, Geschäftsführer Business Development and Marketing bei WEPA Professional GmbH.

Über Satino by WEPA und BlackSatino

Satino by WEPA und BlackSatino, Marken der Business Unit Professional der WEPA Gruppe , stehen für Innovation und Nachhaltigkeit in der Waschraumhygiene. Während Satino by WEPA ein breites Spektrum an Hygienelösungen mit Fokus auf Komfort und Design bietet, konzentriert sich BlackSatino auf umweltfreundliche Kreislaufwirtschaft und die Ressourcenschonung. Durch die Verwendung von recyceltem Karton für Satino PureSoft und Miscanthus für BlackSatino GreenGrow bieten beide Marken führende nachhaltige Lösungen im Bereich von Recycling-Hygienepapieren an. Gemeinsam setzen diese Marken neue Maßstäbe für umfassende Hygiene und Nachhaltigkeit in öffentlichen und halb-öffentlichen Waschräumen.

Weitere Informationen unter www.satino-by-wepa.eu und www.blacksatino.eu.

*Die Methode der ökologischen Knappheit wird verwendet, um den ökologischen Fußabdruck zu berechnen. Diese Methode basiert auf der Norm ISO 14040 und berücksichtigt eine Vielzahl von Umweltbelastungen, wie Schadstoffemissionen, Ressourcenverbrauch und den Verlust der Biodiversität im Zusammenhang mit der Landnutzung zur Faserproduktion (Cradle-to-Gate). Diese Aspekte werden in einer Kennzahl zusammengefasst.