Wenn Zahlen Heimat finden

Konsultec bringt digitale Buchhaltung ins Schmallenberger Sauerland

Im Sauerland ticken die Uhren manchmal ein wenig anders. Hier zählen Handschlag, Vertrauen und echte Verbundenheit mehr als große Worte. Doch auch hier spürt man: Die Welt wird digitaler. Und wer sein Unternehmen sicher in die Zukunft führen will, braucht mehr als nur Buchhaltung – er braucht Klarheit. Genau mit diesem Anspruch kommt Konsultec jetzt nach Schmallenberg. Mitgebracht werden moderne Technologien, eine große Portion Finanzwissen – und vor allem Menschen, die verstehen, wie Sauerländer Betriebe ticken.



Vom Bankschalter in die digitale Zukunft

„Als Banker und Betriebswirt habe ich viele Jahre erlebt, wie sehr gute Finanzdaten über den Erfolg eines Unternehmens entscheiden. Liquidität, Steuern, Planung – all das kann nur funktionieren, wenn man den Überblick behält“, sagt Sebastian Rinne, geschäftsführender Gesellschafter von Konstultec. „Heute verbinde ich dieses Wissen mit der Digitalisierung. Und weil wir bei Konsultec seit Jahren komplette Warenwirtschaftssysteme einführen, Prozesse digitalisieren und Unternehmen strukturieren, war klar: „Zeit, diese Erfahrung auch ins Sauerland zu bringen.“



„Nicht als Konzern. Nicht anonym. Sondern so, wie wir hier sind: ehrlich, bodenständig, verlässlich.“



Ein Sauerländer Gesicht in der Südstraße: Dustin Ränker

Wer bei Konsultec in Schmallenberg anruft, landet nicht irgendwo – sondern bei Dustin Ränker, der in der Südstraße sitzt und von dort aus die Buchhaltungen der Kunden betreut. Dustin ist nicht nur Steuerfachangestellter, sondern auch ein Mann, der versteht, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Er führt die Buchhaltungen direkt in den Systemen der Kunden, bereitet alles steuerkonform vor und arbeitet eng mit deren Steuerberatern zusammen. Vor allem aber ist er ein Menschenfreund. Einer, der zuhört. Einer, der sich kümmert. „Jeder Betrieb ist anders“, sagt er. „Aber alle brauchen Sicherheit. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß: Da kümmert sich jemand – ordentlich, digital und zuverlässig.“



Fibu-as-a-Service – ein bisschen wie ein zusätzlicher Mitarbeiter, nur nie krank

Mit „Fibu-as-a-Service“ bringt Konsultec etwas ins Sauerland, das viele Unternehmen spürbar entlastet: keine eigene Buchhaltungssoftware nötig, keine Updates, kein Papierkram, kein Stress bei Krankheit oder Ausfällen, Zahlen jederzeit im Blick. Alles sauber, digital und sicher. Ein Unternehmer sagte neulich zu uns: „Das ist ja, als hätte ich endlich meine Ruhe in der Buchhaltung.“ Genau darum geht es.



Warum gerade diese Kombination so stark ist

Im Sauerland arbeiten viele mit Herz und Hand für ihr Geschäft – aber die Zahlen dahinter müssen trotzdem stimmen. Die Mischung aus Digitalisierung, professioneller Buchhaltung und solider Finanzexpertise aus dem Bankwesen ist für viele Betriebe ein echter Kraftverstärker. Sie bringt Ordnung in gewachsene Abläufe. Sie schafft Transparenz. Sie schenkt Sicherheit – gerade in Zeiten, in denen vieles unsicher wirkt.



Mehr als Buchhaltung: Wir digitalisieren, damit Unternehmen weiter wachsen können

Sebastian Rinne: „Ob Handwerksbetrieb, Ladenlokal, mittelständisches Unternehmen oder moderner Dienstleister – Konsultec unterstützt nicht nur bei der Buchhaltung. „Wir digitalisieren komplette Geschäftsprozesse. Wir führen Warenwirtschaftssysteme wie SAP Business One ein. Wir verbinden Einkauf, Lager, Verkauf und Finanzen zu einem System, das zu den Menschen hier passt. So entsteht etwas, das über Technik hinausgeht: Entlastung. Klarheit. Zeit fürs Wesentliche.“



„Zahlen sind wichtig – aber Menschen sind wichtiger“

Konsultec kommt nicht ins Sauerland, um Zahlen zu verwalten. Dustin Ränker: „Wir kommen, um Menschen zu unterstützen. Unternehmer, die früh morgens aufstehen. Selbstständige, die viel Verantwortung tragen. Familienbetriebe, die Herzblut in jeden Tag stecken. Wir glauben: Die Region verdient moderne Lösungen – aber mit Heimatgefühl.“



Konsultec in Schmallenberg – Ihre Zahlen in guten Händen



Ansprechpartner vor Ort: Dustin Ränker, Südstraße, Schmallenberg

www.konsultec.de/fibu-as-a-service – Tel. (+49 151 26026637) – info@konsultec.de