Wenn sich Rivalen zusammentun

Die Erfolgsgeschichte der Spielgemeinschaft Finnentrop/ Bamenohl

Die Jahre 1970 und 1971 sind vielen Bamenohlern und Finnentropern in nicht so guter Erinnerung geblieben, zumindest dann, wenn es sich um die Freunde der „schönsten Nebensache der Welt“ handelt. Nacheinander stiegen damals der SuS Bamenohl 1912 und die SpVg Finnentrop 1927 aus der Bezirksliga 7 in die Kreisklasse ab. Ein Drama für die beiden Nachbarvereine, die über Jahre als Rivalen für leidenschaftliche Lokalderbys gesorgt hatten. Trotz der sehr großen nachbarschaftlichen Rivalität kamen nach dem Abstiegstrauma einige Vertreter beider Vorstände zusammen und bereiteten eine Fusion der zwei Sportvereine vor. Am 12. Juni 1972, also vor etwa 38 Jahren, fand im Gasthof Sauerland in Bamenohl die Gründungsversammlung der SG Finnentrop/ Bamenohl statt. Ob die Wahl des Gründungslokals bewusst gewählt wurde, um schon anzudeuten, dass die neue Spielgemeinschaft im Sauerland Geschichte schreiben möge, wissen wir nicht. Heute, im Meisterjahr 2020, blicken die Fußballer aus Bamenohl und Finnentrop auf eine mehr als 100-jährige Vereinsgesichte zurück, mit einer Vereinsphilosophie und klaren Grundsätzen. Konkret heißt es: „Insbesondere fokussieren wir uns auf eine vereinsfördernde Jugendarbeit, um längerfristig höherklassigen und attraktiven Fußball bieten zu können.“ Und weiter: „Im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten stellt die SG Finnentrop- Bamenohl mindestens eine Seniorenmannschaft mit leistungssportlichem Ansatz.“ Der Weg bis zur Spitzenmannschaft im Sauerlandfußball war jedoch steinig und gleicht einer Achterbahnfahrt.

Erst im Jahr 1981 gelang der SG Finnentrop/Bamenohl der Aufstieg in die Bezirksliga, dem jedoch der direkte Wiederabstieg folgte. Erst 1990 schafften sie den erneuten Aufstieg. Dieses Mal konnte sich die Mannschaft etablieren und erreichte 1994 den dritten Platz. Danach ging es 1998 wieder abwärts in die Kreisliga A. 2005 stieg die SG Finnentrop/Bamenohl wieder in die Bezirksliga auf und schaffte 2011 den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga. Vier Jahre später wurde die SG dort Vizemeister hinter der SpVg Olpe und stieg in die Westfalenliga auf. Zwar stieg der Verein direkt wieder ab, schaffte in der Saison 2017/18 aber den direkten Wiederaufstieg.

Foto: Hermann-J. Hoffe

Beste Sauerländer Fußballer

Nach der Vizemeisterschaft der SG Finnentrop/Bamenohl 2019 in der Westfalenliga Staffel 2 erreichte die Mannschaft in diesem Jahr, nach dem Saisonabbruch am 22. Spieltag durch Covid-19, den Aufstieg in die Oberliga Westfalen. Ab sofort kommen nicht nur die Bockwürste „Dicke Sauerländer“ aus Finnentrop, sondern auch die besten Amateurfußballer. Denn neben dem RSV Meinerzhagen ist die SG Finnentrop/Bamenohl der einzige Sauerländer Verein, der in der höchsten Amateurklasse spielt. Auf einmal sind die Fußballer aus der Gemeinde Finnentrop das Aushängeschild des Sauerländer Fußballs. In seinen Grundsätzen ist die Vorbildfunktion des Vereins manifestiert: „Wir wollen allen Spielern eine Heimat bieten und ihnen altersgerecht ein Maximum an Leistung abverlangen. Dabei möchten wir weiterhin vor allem Spieler aus dem näheren Umfeld des Vereins erreichen und diese von klein auf in ihrer Entwicklung begleiten. Menschliche Wärme und ein entspanntes Umfeld stellen Faktoren dar, die im Leistungssport regelmäßig in den Hintergrund treten. Wir möchten diese mit sportlichem Erfolg kombinieren.“

Menschliche Wärme, entspanntes Umfeld und sportlicher Erfolg

In der Klarheit, wie die SG Finnentrop/Bamenohl ihre Grundsätze hervorhebt und diese mit dem Gedanken des Leistungssports verknüpft, liegt gewiss die Basis für den augenblicklichen und vermutlich auch zukünftigen sportlichen Erfolg. Die erste Mannschaft soll dauerhaft dort platziert sein, wo sie jetzt steht. Und auch für die Reserve sind die Ziele nach oben gerichtet. Ganz besonders aber wollen die erfolgreichen Fußballer der SG eine herausragende Anlaufstelle für den Juniorenfußball sein. Und dazu heißt es abschließend in den Vereinsgrundsätzen: „Um erfolgreich zu sein, steht für uns stets die Teamarbeit im Vordergrund.“

Bestes Team im Sauerland

Zum Trainingsbeginn am 11. Juli stellte Trainer Ralf Behle zusammen mit dem sportlichen Leiter Andre Ruhrmann die Neuzugänge für die erste Oberliga-Saison der SG Finnentrop/ Bamenohl vor. Alle hoffen auf eine erfolgreiche, spielbare Saison.