Wenn Sauerländer Wörter die Welt erobern

„Wir haben 2011 eine Agentur für digitale Kommunikation gegründet und planen sowie realisieren für unsere Kunden in ganz Deutschland Webseiten, Onlineshops und Kommunikationsmaßnahmen“, erklärt der Informatiker Jan Rieland und fügt hinzu: „Der Betrieb der eigenen Onlineshops und die gesammelten Erfahrungen aus diesem Business haben uns weitergebracht, natürlich auch in der Beratung unserer Kunden“.

Eine Erfolgsgeschichte, die im Sauerland begann

Die Produkte mit den regionaltypischen Wörtern haben ihren Ursprung im Sauerland. Aus dem ersten Motiv mit den Sauerländer Wörtern sind in den letzten Jahren über 100 Motive für unterschiedliche Regionen, Städte und Themen entstanden: Wörter-Poster von Berlin bis nach München, Themen-Poster rund um Feuerwehr, Yoga, Pferde, Mama und Papa, Dankbarkeit und Bier. Die Sprache und besondere Begriffe sind oft der Ausdruck der eigenen Identität. „Die besonderen Ausdrücke bereichern unseren Alltag und machen Kommunikation einfacher. Dass wir unsere Kunden mit unseren Produkten glücklich machen dürfen, ist für uns einfach ein Geschenk“, sagt Katharina.

So langsam wird’s eng im Versandlager

Nicht nur die Motive sind in den letzten Jahren mehr geworden, auch die Produktarten sind erweitert worden. Neben den Postern und Postkarten gibt es mittlerweile auch Leinwände, Frühstücksbrettchen, Tassen, Fußmatten, Bierdeckel und Kleidung. Das stellt die Lagerkapazitäten vor echte Herausforderungen. „Wir haben im letzten Jahr unser Lager für die Umstellung auf das Warehouse Management System von JTL vorbereitet, das macht den Versand automatisierter und einfacher. Wir werden unseren aktuellen Standort in den nächsten Jahren überdenken müssen, weil der Platz für einen weiteren Wachstumsschub fehlt“, erläutert Katharina. Vielleicht geht es dann für die Rielands wieder zurück ins Sauerland. Denn nicht nur unternehmerisch schätzen sie das Sauerland als Vertriebsgebiet: „Auch mit meiner Familie zieht es mich in die Heimat“, erläutert Katharina.

Zehn Jahre Erfahrung im Online-Verkauf von Produkten

Das Unternehmen kajado hat zwei Aufgabenschwerpunkte: Das E-Commerce-Team plant neue Produkte, koordiniert die Produktion mit ausgewählten Lieferanten, kümmert sich um das Marketing, die Lagerverwaltung, den Ausbau der Plattformen wie Amazon und Co., den Versand und die Kundenbetreuung. Die kajado GmbH betreut Kunden im ECommerce, realisiert Webseiten, Webshops und Marketing-Kampagnen. Beide Geschäftszweige profitieren voneinander: „Wir können unsere Kunden nicht nur theoretisch von den Prozessen im E-Commerce erzählen, sondern zeigen ihnen das einfach in unseren Online-Versandlager vor Ort“, erklärt Jan Rieland.

Eigener Onlineshop, Händler vor Ort und Amazon

Die Produkte werden auch bei Händlern vor Ort verkauft. Die Corona-Maßnahmen waren auch für das Dortmunder Team spürbar. Die Buchhandlungen und Geschenkeläden bestellten einfach nicht mehr. „Doch die Kunden suchten weiter nach Produkten und bestellten unsere Frühstücksbrettchen, Tassen und Poster dann über unseren Onlineshop und auf Marktplätzen wie z.B. Amazon, Etsy, Ebay und Otto“, erklärt Jan Rieland. „Dieser Erfolg in der Krise hat uns dann dazu bewogen, stärker mit Amazon in Kontakt zu treten, uns beraten zu lassen. Und mittlerweile gehört dieser Verkaufskanal zu einem ganz wichtigen Umsatzbringer.“

Quelle: Linda Kauczor Neue Kollektion 2021: WOLL: University of Sauerländer Lebensart

Engagement für den Einzelhandel

Und was passiert mit dem Einzelhandel vor Ort? „Meine Kleidung kaufe ich am liebsten in Schmallenberg. Da gibt es Läden, geführt von tollen Frauen, die es verstehen, ihre Kundinnen vor Ort im Laden zu beraten und gleichzeitig auf Instagram präsent zu sein. Sie zeigen, dass genau das funktionieren kann. Da lasse ich gerne mein Geld“, erläutert Katharina Rieland, die auch Vorträge und Seminare für den Einzelhandel hält. „Die Innenstädte werden zu exklusiven Lieblingsplätzen, wenn Sie sichtbarer werden. Dafür benötigen wir aber starke, erfolgreiche und digital gut aufgestellte Unternehmen, die der Zukunft selbstbewusst entgegentreten.“ Genau diesen Firmen hilft Katharina Rieland mit ihrer Erfahrung aus den verschiedenen E-Commerce-Projekten mit Rat und Tat.

Die Zukunft im Blick

Jan und Katharina Rieland planen bereits den nächsten Onlineshop mit Produkten, die glücklich machen. „Wir wissen, wie viel Arbeit es ist, einen Onlineshop am Markt zu etablieren und zu halten. Es ist eine Herausforderung, die uns jeden Tag aufs Neue anspornt. Und wenn wir den Einzelhandel und die Unternehmen auf dem Weg in die Digitalisierung begleiten können, dann ist es perfekt.“ http://www.kajado.de