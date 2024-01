Wenn Sauerländer reisen – die wichtigsten Knotenpunkte für In- und Auslandsurlaube

So schön das Sauerland ist, manchmal zieht es die Bewohner der idyllischen Region in die Ferne. In der direkten Umgebung gibt es Abreisespots wie Flughäfen und Bahnhöfe, die Reisen einfacher machen. Eine gut ausgebaute Infrastruktur macht es möglich, zum Städtetrip aufzubrechen oder einfach mal in den Süden zu fliegen. Wir haben die wichtigsten Hotspots für Urlauber zusammengefasst.

Das Sauerland selbst verfügt über keinen großen Flughafen, bietet aber im Umland trotzdem die Möglichkeit, ins Ausland aufzubrechen. Wollten Sie schon immer einmal die Wale auf Teneriffa beobachten oder einfach die Nase gen Sonne recken, sind Anlaufadressen wie die Flughäfen Köln/Bonn, Dortmund und Düsseldorf von besonderer Bedeutung. Sie sind aus dem Sauerland einfach und mit öffentlichem Nahverkehr zu erreichen und bieten eine große Zahl an internationalen und nationalen Flügen an. Der nächstgelegene Flughafen ist Dortmund, von dort aus sind besonders innereuropäische Flüge gut zu realisieren. Viele davon sind Direktflüge, sodass Sie gar nicht erst umsteigen müssen. Zieht es Sie in weitere Ferne, wählen Sie für den Langstreckenflug die Abflugterminals in Köln/Bonn oder in Düsseldorf.

In Städten wie Meschede, Brilon und Arnsberg gibt es lokale Bahnhöfe mit einer guten Anbindung an das überregionale Bahnnetz. Von hier gelangen Sie mühelos zu den zentralen Verkehrsknotenpunkten Deutschlands und von dort dann sogar ins Ausland. ICE- und Fernzüge verbinden nicht nur Städte miteinander, sondern Länder. Haben Sie es beispielsweise bis nach Hamburg geschafft, steht einem Trip nach Dänemark nichts mehr im Wege. Aus Aachen gelangen Sie im Handumdrehen in die Niederlande und von Dresden geht es geschwind nach Polen. Obwohl die hiesigen Bahnhöfe eher klein und beschaulich sind, bieten Sie wichtige Informationen an. Die Zentren vor Ort dienen der Reiseplanung und helfen Ihnen dabei, die beste Abreisemöglichkeit für Ihr Wunschziel zu nutzen. Von den Lokalbahnhöfen fährt auch die Bahn ab, wenn Sie zum Flughafen in direkter Umgebung wollen, weil beispielsweise Ferien auf Teneriffa anstehen.

Im Sauerland wird der Bus nicht nur für den täglichen Pendelverkehr genutzt, sondern auch für den Start vieler kleiner und großer Urlaubsreisen. Buslinien verbinden kleinere Gemeinden mit größeren Städten und den Bahnhöfen des Sauerlandes. So kommen Sie ganz ohne Auto selbst aus abgelegeneren Orten ans Ziel. Manche Buslinien bieten Ihnen sogar direkte Verbindungen zum nächsten Flughafen an. Das ist vor allem dann praktisch, wenn die Fahrt bis zum nächsten Bahnhof für Sie zu umständlich ist. Die Flughafen- Busse haben den Vorteil, dass sie mit komfortablen Sitzen und Gepäckaufbewahrung ausgestattet sind. Reisen Sie in der Gruppe, besteht die Möglichkeit einen Bus zu shuttlen und so bequem von Haustür zu Haustür zu fahren und alle Mitreisenden einzuladen.

Mit dem eigenen Auto gelangen Sie am schnellsten vom Sauerland zum Flughafen, allerdings ist das Experiment nicht ganz billig. Bedenken Sie nicht nur die Benzinkosten, sondern vor allem die Parkgebühren vor Ort. Eine bessere Alternative sind Mitfahrgelegenheiten, Carsharing-Dienste oder ein Mietwagen. Die meisten größeren Städte im Sauerland bieten Ihnen die Option, einen Wagen für kurze oder längere Zeit zu buchen. Sie müssen ihn nicht am Ausleihpunkt zurückgeben, sondern können ihn an jedem weiteren Spot des Unternehmens parken. Schauen Sie nach einem Mietwagendienst, der auch in der Nähe des Flughafens einen Parkplatz hat. So steigen Sie bequem vor Ihrem Haus ins Auto, fahren zum Flughafen und geben das Auto wieder ab. Sparen Sie sich die unnötige Parkgebühr und kommen Sie stressfrei und sicher ans Ziel. Möchten Sie nur zum nächstgrößeren Bahnhof gelangen, sind Sie mit dem Mietwagen ebenfalls auf der sicheren Seite. Am besten leihen Sie ihn schon am Vorabend aus, denn dann müssen Sie morgens nur noch die Koffer einladen und können bequem bis vor die Tür des Bahnhofs fahren. Laden Sie das Gepäck ab, geben Sie das Fahrzeug zurück und fahren Sie in die Ferien.

Sie möchten gar nicht so weit weg und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten? Das Sauerland bietet Ihnen viele Radwege und die Möglichkeit, ein Fahrrad vor Ort zu leihen. In vielen Gemeinden gibt es bereits Radwege, sodass Sie sogar zu Bahnhöfen gelangen können. Haben Sie nur wenig Gepäck oder einen Rucksack dabei, ist das Bike eine tolle und gesunde Alternative zum Auto. Möchten Sie Ihr eigenes Fahrrad mitnehmen, bietet sich eine Zugreise an. Die Deutsche Bahn bietet Urlaubern die Möglichkeit, Fahrradabteile zu nutzen. In Regionalbahnen ist das ohnehin möglich, lediglich einen Sitzplatz gibt es mit Bike meist nicht.

Nichts ist störender als Stress zu Urlaubsbeginn. Durch die gute Vernetzung im Sauerland gelangen Sie selbst aus abgelegeneren Dörfern bequem zum Bahnhof oder zum Flughafen. So haben Sie keine großen Probleme, Ihren Urlaub ins In- und Ausland direkt zu starten.