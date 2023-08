Wenn Rauchschwaden durch das Wennetal ziehen

Meilerwoche in Berghausen

Die Schützenbruderschaft St. Cyriakus Berghausen veranstaltet vom 18. bis 27. August 2023 zum fünften Mal eine Meilerwoche mit umfangreichem Programm. Los geht‘s am Freitag, den 18. August mit dem Anzünden des Meilers um 17 Uhr. Mit einem spannenden „Nagelturnier“ bei DJ-Musik klingt der Eröffnungsabend aus.



Am Samstag gibt es schon das erste musikalische Highlight der diesjährigen Meilerwoche: Die weithin bekannte Liveband „Acoustica“ spielt zum Tanz und zur Unterhaltung auf.



Zum Frühschoppen mit Blasmusik am Sonntag sind alle ehemaligen und amtierenden Majestäten der Schützenbruderschaft St. Cyriakus Berghausen, sowie die aller benachbarten Schützenvereine und -bruderschaften besonders herzlich eingeladen. Im weiteren Tagesverlauf werden die Sternwanderungen des SGV Schmallenberg ihr Ziel am Meilerplatz finden.



Die neue Woche startet um 15 Uhr mit einem Kindertag am Meiler. Viele Aktivitäten, von Stockbrotbacken bis hin zu Imkervorführungen sind für die Kinder aus nah und fern geplant.



Feuerwehr, Rettungskräfte und das THW – Technische Hilfswerk – stehen am Dienstag im Mittelpunkt. Die Rettungskräfte stellen mit kleinen Übungen und Vorstellungen ihre wichtige Arbeit vor.



Für die älteren Mitbürger ist am Mittwoch ab 15 Uhr der Seniorenkaffee ein willkommener Grund zum Meiler zu kommen. Ab 17 Uhr ist für Abwechslung bei der Getränkewahl gesorgt. Zum sogenannten Bergfest der Meilerwoche gibt es wechselnde Biersorten vom Fass. Bei passendem Wetter werden zudem einige Heißluftballons in der Nähe des Meilerplatzes starten.



Ganz im Zeichen des Waldes steht der Donnerstag. Jäger, Jagdhornbläser, Holzschnitzer und andere „Waldgesellen“ treffen sich zum Plaudern und Erfahrungsaustausch. Das kulinarische Highlight des Tages ist ein Spanferkel vom Grill.



Das Abschlusswochenende der Meilerwoche startet am 25. August ab 17 Uhr. Laut und fetzig wird es ab 20 Uhr zugehen: Livemusik von der Band InBetween lässt den Meilerplatz beben.



Während die einen sich noch von der Feier des Vortags erholen, beginnt der Tag am Samstag für die fleißigen Helfer am Kohlenmeiler bereits um 6 Uhr morgens. Das Aufbrechen des Meilers steht an. Nach getaner Arbeit kann ab 14 Uhr die frische Berghauser Meilerkohle erworben werden. Zu dieser Zeit treffen auch die Oldtimerfreunde am Meiler ein, um ihre Fahrzeuge zu präsentieren.



Am Sonntag klingt die Meilerwoche dann mit einem zünftigen Frühschoppen aus.

Meilerwoche Programm

Freitag (18.08.2023)

17:00 Uhr Anzünden des Meilers

Ab 18:00 Uhr Nagelturnier, anschließend DJ

Samstag (19.08.2023)

17:00 Uhr Vorglühen am Meiler

Ab 20:00 Uhr Live Musik mit Acoustica

Sonntag (20.08.2023)

10:30 Uhr Feldgottesdienst

Anschließend Frühshoppen mit Majestätentreffen und SGV-Sternwanderung

Montag (21.08.2023)

Ab 15:00 Uhr Kindertag mit Stockbrot, Hüpfburg und vieles mehr

Dienstag (22.08.2023)

Ab 17:00 Uhr Tag der Einsatzkräfte mit Vorführungen für Jung und Alt

Mittwoch (23.08.2023)

Ab 15:00 Uhr Seniorentag mit Kaffee und Kuchen

Ab 17:00 Uhr Bergfest mit Biertasting mit wechselnden Bieren vom Fass

Donnerstag (24.08.2023)

Ab 17:00 Uhr Tag des Waldes für Jäger, Jagdhornbläser, Holzschnitzer und andere Waldgesellen mit Spanferkel vom Grill

Freitag (25.08.2023)

Ab 17:00 Uhr Start ins Wochenende

Ab 20:00 Uhr Der Meiler bebt mit Live Musik von InBetween

Samstag (26.08.2023)

Ab 6:00 Uhr Aufbrechen des Meilers

Ab 14:00 Uhr Oldtimertreffen und Verkauf der frischen Meilerkohle

Sonntag (27.08.2023)