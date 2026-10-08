Wenn Photovoltaik und Wärmepumpe zusammenspielen: Die Schnittstellen entscheiden

Auf dem Dach entsteht Solarstrom, im Haus arbeitet eine Wärmepumpe: Die Kombination klingt zunächst einfach. Doch zwei installierte Anlagen ergeben noch kein abgestimmtes Energiesystem. Die Wärmepumpe muss zum Wärmebedarf des Hauses passen, die Elektroinstallation beide Anlagen aufnehmen können und eine Steuerung den verfügbaren Solarstrom sinnvoll verteilen. Gerade wenn Dach und Heizung zu unterschiedlichen Zeiten modernisiert werden, geraten diese Verbindungen leicht aus dem Blick. Für Bauherren und Eigentümer im Sauerland und darüber hinaus lohnt es sich deshalb, vor der Gerätewahl auf die Schnittstellen zu schauen.

Zwei Anlagen, ein Haus – warum Abstimmung zählt

Eine Photovoltaikanlage liefert Strom, wenn Licht auf die Module fällt. Die Wärmepumpe benötigt Strom, wenn Heizwärme oder warmes Wasser gebraucht wird. Beides fällt nur teilweise zusammen: An sonnigen Tagen kann mittags viel Strom verfügbar sein, während an dunklen Wintertagen der Heizbedarf besonders hoch ist. Wer beide Anlagen besitzt, heizt deshalb weder automatisch überwiegend mit eigenem Solarstrom noch wird das Haus unabhängig vom Stromnetz.

Entscheidend ist, wie die Anlagen mit dem übrigen Haushalt zusammenarbeiten. Kühlschrank, Herd und andere Verbraucher nutzen ebenfalls Strom; ein vorhandener oder geplanter Batteriespeicher verändert die Verteilung zusätzlich. Eine gemeinsame Planung betrachtet daher nicht allein die mögliche Stromproduktion auf dem Dach und die Leistung der Wärmepumpe. Sie fragt auch, wann Strom gebraucht wird, welche Verbraucher sich steuern lassen und welche Wärme das Gebäude tatsächlich benötigt. Das macht Erwartungen an den Eigenverbrauch realistischer und verhindert, dass jede Anlage für sich optimiert wird, während das Zusammenspiel offenbleibt.

Erst das Gebäude verstehen, dann Geräte wählen

Am Anfang steht die Frage, wie viel Wärme das Haus an kalten Tagen benötigt. Dafür ist die Heizlast eine wichtige Planungsgröße. Ebenso relevant sind die Heizflächen und die Temperatur, mit der das Heizwasser durch sie fließen muss. Eine Fußbodenheizung ist keine zwingende Voraussetzung für eine Wärmepumpe. Auch Heizkörper können geeignet sein; ausschlaggebend ist, ob sie die Räume mit einer passenden Vorlauftemperatur ausreichend erwärmen. Hinzu kommt der Bedarf an Warmwasser, der unabhängig von der Raumheizung über das Jahr hinweg anfällt.

Auf der Stromseite zählen die nutzbare Dachfläche, ihre Ausrichtung und mögliche Verschattung. Daraus lässt sich ableiten, welche Photovoltaikanlage am Gebäude sinnvoll geplant werden kann. Die elektrische Leistung der Module und die Heizlast sind dabei unterschiedliche Größen: Eine große Solaranlage gleicht keine falsch ausgelegte Heizung aus. Umgekehrt sollte die Wärmepumpe nicht nach einer erhofften Solarstrommenge ausgewählt werden. Wer die Gebäudedaten zuerst erfasst, schafft eine Grundlage, auf der Heizungs- und Elektrofachleute ihre Entwürfe miteinander abgleichen können.

Der Stromanschluss ist Teil der Heizungsplanung

Die Wärmepumpe braucht einen geeigneten elektrischen Anschluss; die Photovoltaikanlage speist Strom in die Hausinstallation ein und gegebenenfalls ins öffentliche Netz. Deshalb gehört die vorhandene Elektroverteilung früh auf den Prüfstand. Fachleute können beurteilen, ob Leitungswege, Platz im Zählerschrank und der Hausanschluss zum geplanten Vorhaben passen. Auch das Mess- und Zählerkonzept sollte feststehen, bevor einzelne Geräte bestellt oder Arbeiten an verschiedene Betriebe vergeben werden. Es bestimmt mit, wie Strombezug, eigener Verbrauch und Einspeisung erfasst werden.

Hier zeigt sich der Wert klarer Zuständigkeiten. Die gtwest GmbH bietet Photovoltaik und Elektroinstallationen sowie die Planung von Wärmepumpen an. Bei einer Wärmepumpenplanung in Velbert ist das ein praktischer Ansatzpunkt: Heizungs- und Stromseite werden als Teile desselben Bauvorhabens betrachtet. Das ersetzt nicht die Prüfung des jeweiligen Hauses, macht aber deutlich, welche Fragen gemeinsam beantwortet werden müssen. Wird die Photovoltaikanlage erst später ergänzt, sollte die künftige Erweiterung bereits bei der Elektroplanung mitbedacht werden.

Solarstrom sinnvoll für Wärme nutzen

Damit selbst erzeugter Strom gezielt bei der Wärmepumpe ankommt, genügt es nicht, dass beide Anlagen am selben Haus angeschlossen sind. Ein Energiemanagement kann erfassen, wann Solarstrom zur Verfügung steht, und geeignete Verbraucher entsprechend ansteuern. Dafür müssen Wechselrichter, Steuerung und Wärmepumpe technisch zusammenpassen. Die Bezeichnung „SG Ready“ weist bei Wärmepumpen auf eine Möglichkeit zur externen Ansteuerung hin. Sie garantiert für sich genommen jedoch noch nicht, dass jede gewünschte Funktion mit jedem Energiemanager oder Wechselrichter funktioniert. Entscheidend ist die konkrete Kombination der Geräte und ihrer Einstellungen.

Ein möglicher Nutzen der Steuerung: Steht tagsüber überschüssiger Solarstrom zur Verfügung, kann die Wärmepumpe unter passenden Bedingungen warmes Wasser bereiten oder Wärme im Heizsystem bereitstellen. So lässt sich ein Teil des Stromverbrauchs zeitlich verschieben. Wie viel das im einzelnen Haus bringt, hängt unter anderem vom Wärmebedarf, von der verfügbaren Sonneneinstrahlung und von den Speichermöglichkeiten ab. Ein Warmwasserspeicher überbrückt Stunden, aber keine dunkle Jahreszeit. Auch das Infoblatt Nr. 70 des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie betrachtet Photovoltaik, Wärmepumpe und Speicherung als Komponenten, deren Zusammenspiel technisch geplant werden muss.

Was in einem guten Angebot erkennbar sein sollte

Beim Vergleich mehrerer Angebote fällt der Blick leicht zuerst auf Geräte, Modulanzahl oder Speichergröße. Aussagekräftiger ist, ob die vorgeschlagene Lösung die Voraussetzungen des Hauses aufgreift und die Übergänge zwischen den Gewerken beschreibt. Ein Angebot muss nicht jede technische Einzelheit für Laien verständlich machen. Die wesentlichen Planungsentscheidungen sollten sich aber erläutern lassen: Warum wurde diese Wärmepumpe gewählt? Welche Annahmen liegen der Photovoltaikplanung zugrunde? Und wer sorgt dafür, dass am Ende alles zusammenarbeitet?

Gebäude und Wärme: Sind Heizlast, Heizflächen, Vorlauftemperatur und Warmwasserbedarf berücksichtigt?

Sind Heizlast, Heizflächen, Vorlauftemperatur und Warmwasserbedarf berücksichtigt? Dach und Strom: Passen die geplanten Module zu nutzbarer Fläche, Ausrichtung und Verschattung?

Passen die geplanten Module zu nutzbarer Fläche, Ausrichtung und Verschattung? Elektroinstallation: Sind Hausanschluss, Zählerschrank, Leitungswege und Messkonzept geprüft?

Sind Hausanschluss, Zählerschrank, Leitungswege und Messkonzept geprüft? Steuerung: Ist beschrieben, welche Geräte miteinander kommunizieren und was die Steuerung tatsächlich auslösen kann?

Ist beschrieben, welche Geräte miteinander kommunizieren und was die Steuerung tatsächlich auslösen kann? Speicher und Zuständigkeiten: Ist der Zweck eines Batterie- oder Wärmespeichers nachvollziehbar, und ist klar, wer die Komponenten in Betrieb nimmt und aufeinander abstimmt?

Solche Fragen helfen nach Meinung der Experten von homeandsmart, dem größten deutschsprachigen Magazin für modernes Wohnen, besonders dann, wenn Photovoltaik und Heizung nicht gleichzeitig erneuert werden. Ein Plan kann vorsehen, welche Arbeiten sofort nötig sind und welche Vorbereitung eine spätere Ergänzung erleichtert. Wichtig ist, dass Annahmen und Zuständigkeiten sichtbar bleiben. Eine Liste namhafter Geräte allein sagt wenig darüber aus, ob Anschluss, Wärmeversorgung und Steuerung als Ganzes funktionieren. Ebenso sollte ein versprochener hoher Eigenverbrauch nicht an die Stelle einer nachvollziehbaren Erklärung treten, wann die Wärmepumpe Solarstrom überhaupt nutzen kann.

Gute Planung verbindet die Gewerke

Der sinnvolle nächste Schritt ist keine möglichst schnelle Entscheidung für ein bestimmtes Gerät, sondern ein gemeinsamer Blick auf das Haus. Wenn Heizungs- und Elektroplanung dieselben Gebäudedaten nutzen und früh klären, wie Anschluss, Messung und Steuerung zusammenspielen, lassen sich spätere Änderungen besser einordnen. Das gilt für Neubauten ebenso wie für Häuser, in denen zunächst nur eine der beiden Anlagen erneuert wird.

Photovoltaik und Wärmepumpe können sich gut ergänzen, wenn ihre Möglichkeiten realistisch bewertet werden. Solarstrom wird dann genutzt, wo er zeitlich und technisch verfügbar ist; die Heizung bleibt am tatsächlichen Wärmebedarf orientiert. Für Eigentümer ist vor allem eines entscheidend: Im Planungsgespräch sollten die Schnittstellen genauso selbstverständlich zur Sprache kommen wie die Geräte selbst.