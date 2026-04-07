Wenn Overbeck (wieder) kommt…

Krimilesung mit Roland Jankowsky

Seit über 25 Jahren spielt er in der beliebten ZDF-Krimireihe Wilsberg den etwas speziellen Kommissar Overbeck, dessen Weg hauptsächlich von Fettnäpfchen gepflastert ist. Dennoch wählten die Zuschauer Jankowsky zum „Coolsten TV-Kommissar Deutschlands 2018“.

Roland Jankowsky, der Schauspieler hinter Overbeck, ist neben den Dreharbeiten seit gut zehn Jahren sehr erfolgreich mit seinen Krimilesungen auf Tour. Hier pflastern weniger die Fettnäpfchen, sondern vielmehr begeisterte Zuschauer seinen Weg. So wurde der exzellente Vorleser Jankowsky mit seiner Krimilesung von den Besuchern der Eifel-Kulturtage zum Gewinner des Publikumspreises „Goldene Berta“ gekürt. Denn die vorgetragenen Kurzgeschichten zeichnen sich nicht nur durch Spannung und unerwartete Wendungen aus, sondern bestechen auch durch Wortwitz und groteske Situationen.

Samstag, 30.05.2026, 20:00 Uhr, Sauerland-Theater Arnsberg

Tickets sind hier erhältlich: eventim.de