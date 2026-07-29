Wenn Objekten die Stimme fehlt: Heizlüfter Climetta ist Objekt des Monats August im Museum

Der tragbare Heiß- und Kaltlüfter der Firma Maybaum aus Sundern ist ein besonders formschöner Fund aus der musealen Sammlung. Technisch bot das Modell Nr. 719, „Climetta“, aus der Zeit um 1960 zwei Ventilatorstufen sowie zwei Heizstufen mit 1.000 und 2.000 Watt. Dieser Heizlüfter steht für die zunehmende Elektrifizierung und den Einzug von modernem Komfort in der deutschen Wirtschaftswunderzeit. Während unter Tage in den nasskalten Strecken des Ramsbecker Bergwerks schwere körperliche Arbeit geleistet wurde, verbesserten moderne Elektrogeräte das Raumklima über Tage.

Doch wo genau? Hier zeigt sich das Dilemma der Museumsarbeit: Ohne begleitende Dokumentation verliert ein Objekt seine Stimme. Da beim Einzug in die Sammlung keine Informationen notiert wurden, bleibt der Lüfter heute stumm. Möglicherweise gehörte das Gerät zur Ausstattung des in den 1950er Jahren neu errichteten Verwaltungs- und Kauengebäudes. Hier könnte es beispielsweise im Büro des Kauenwärters, in der Marken- oder Lohnausgabe eingesetzt worden sein.

Mit der Reihe „Objekt des Monats“ rückt das Museum in Ramsbeck regelmäßig ein ausgewähltes Exponat in den Mittelpunkt und erzählt dessen Geschichte im Kontext des Ramsbecker Erzbergbaus. So erhalten Besucherinnen und Besucher immer wieder neue Einblicke in die versteckten Schätze der musealen Sammlung.