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Wenn Hochöfen zu Bühnen werden

FERROMONE 2026 verbindet Industriekultur und Kunst in der Region

8. Juni 2026 | 2 Minuten Lesezeit

Quelle: WasserEisenLand e.V.

Wo einst Eisen geschmolzen, Maschinen angetrieben und Produkte gefertigt wurden, erklingen heute Musik, Theater und Kunst. Mit der Festivalreihe „FERROMONE – Industrie und Kultur in Südwestfalen“ verwandeln sich auch 2026 im Sauerland und den angrenzenden Regionen wieder historische Industrieanlagen und Technikdenkmäler in außergewöhnliche Kulturorte.

Den Auftakt macht am 11. Juli die Veranstaltung „Luise heizt ein: stahlblau – waldgrün“ an der Luisenhütte Balve. Bis Mitte Oktober folgen weitere Veranstaltungen an bedeutenden Orten der südwestfälischen Industriekultur. Insgesamt sieben Partnerinstitutionen beteiligen sich an der Reihe.

Schauplätze für Kunst und Kultur

Die Idee dahinter: Industriekultur nicht nur zu bewahren, sondern neu erlebbar zu machen. Historische Anlagen wie die Henrichshütte Hattingen oder die Wendener Hütte werden dabei zu Schauplätzen für Konzerte, Ausstellungen, Theater, Mitmachaktionen und kreative Experimente. Wo früher gearbeitet wurde, entstehen kulturelle Erlebnisräume mit ganz eigener Atmosphäre.

„Unsere Industriekulturdenkmäler sind weit mehr als bloße Relikte der Vergangenheit. Sie sind lebendige Zeugnisse einer Geschichte, die unsere Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur nachhaltig geprägt hat“, erklärt Bettina Hornemann. Mit FERROMONE solle diese Geschichte emotional erfahrbar gemacht werden.

Der ungewöhnliche Name der Reihe verbindet „Pheromone“ – biologische Lockstoffe – mit dem lateinischen Wort „Ferrum“ für Eisen. Ziel ist es, Menschen für die oft beeindruckenden Orte der Industriekultur zu begeistern und neue Zugänge zu einem wichtigen Teil der südwestfälischen Identität zu schaffen.

Das Programm 2026

11. Juli: Luisenhütte Wocklum – „Luise heizt ein: stahlblau – waldgrün“ 

25.–26. Juli: LWL-Freilichtmuseum Hagen – „Handwerk durch die Epochen – ein Living-History-Event“ 

23. August: Wendener Hütte – „Hüttenrock“ 

4. September: Henrichshütte Hattingen – „Mode mit Steel“ 

5.–6. September: Plettenberg – „Industriekultur in Plettenberg – eine Zeitreise für die ganze Familie“ 

11.–13. sowie 17.–18. September: Industriemuseum Menden – „Kunstfest Passagen Heimatsplitter“ 

17. Oktober: Westfälische Salzwelten – „Farbexplosion“ 

Die Veranstaltungen „Luise heizt ein – stahlblau – waldgrün“ und „Farbexplosion“ werden durch das Regionale Kulturprogramm des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. 

Weitere Informationen gibt es auf der Website von FERROMONE.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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