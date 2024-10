Wenn es kalt werden soll, kommt Hilfe aus dem Sauerland

Erstmals in der Unternehmensgeschichte präsentierte sich das junge Sunderner Unternehmen S.O.S. Rentals, als spezialisierter Vermieter von Tieftemperatur Kältemaschinen, auf der renommierten Fachmesse Chillventa 2024. Die Chilventa ist die Weltleitmesse für Kältetechnik, die vom 08. bis 10. Oktober in Nürnberg stattfand. Mit großem Erfolg konnte das Sauerländer Unternehmen seine innovativen Lösungen und Leistungen einem internationalen Fachpublikum vorstellen.

Das Angebot umfasste ein breites Spektrum an Kältemaschinen mit Leistungen von 4 bis 1.000 kW, die für unterschiedlichste Anwendungen und Anforderungen in Industrie, Gewerbe und Forschung geeignet sind. Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit der Maschinen, Tieftemperaturen von bis zu -80°C zu erreichen. Für anspruchsvolle Kälteprozesse, beispielsweise in der Chemie-, Lebensmittel- und Pharmabranche, ist das die ideale Lösung.

Eigene Marke Polar

Zusätzlich wurde auf der Chillventa die eigene Marke Polar vorgestellt. Über diese Marke vertreibt S.O.S. Rentals verschiedene Glykole und Korrosionsschutzmittel, die für den effizienten und nachhaltigen Betrieb von verschiedenen Maschinen unerlässlich sind. „Die Polar-Produkte bieten“, so die Firmenangaben, „eine perfekte Ergänzung zum vorgestellten Maschinenportfolio und gewährleisten einen optimalen Schutz sowie eine lange Lebensdauer der Anlagen.“

Seit dem 08. Oktober 2024 arbeiten die Kältespezialisten aus Sundern mit der GABLER Systemtechnik GmbH aus Luzern (Schweiz) zusammen. Durch diese Kooperation erweitert S.O.S. Rentals die angebotene Produktpalette im Bereich energieeffiziente und nachhaltige Tieftemperaturcontainer. Mit GABLER Systemtechnik als starken Partner können Kunden nun noch vielseitigere und umweltfreundlichere Tiefkühlcontainer bekommen.

Internationale Zusammenarbeit

Die Chillventa, als führende internationale Plattform in der Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik, bot mit über 30.000 Fachbesuchern aus aller Welt die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und neue Geschäftspartner zu gewinnen. Besonders erfreulich war das positive Feedback, das S.O.S. Rentals aus Sundern von den Fachbesuchern erhielt, die die effizienten und flexiblen Kältemaschinenlösungen, die Produkte der Marke Polar sowie die neuen Kühlcontainer als Bereicherung für ihre jeweiligen Anwendungsbereiche schätzten.

„Unsere erste Teilnahme an der Chillventa war ein voller Erfolg. Wir freuen uns darauf, auch in den kommenden Jahren Teil dieser wichtigen Branchenplattform zu sein und unsere Position als Vermieter von Tieftemperatur Kältemaschinen sowie als Anbieter von hochwertigen Kältehilfsstoffen weiter auszubauen“, erklärte Unternehmenssprecherin Sabine Schütz.

S.O.S. Rentals GmbH, Sundern

Das Unternehmen ist Vermieter von Kältemaschinen und bietet maßgeschneiderte Kältelösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Mit Maschinen, die Leistungen von 4 bis 1.000 kW abdecken und Tieftemperaturen von bis zu -80°C erreichen, bietet S.O.S. Rentals flexible und leistungsstarke Kälteoptionen für Unternehmen in ganz Europa. Unter der Marke Polar vertreibt S.OS. Rentals zudem Glykole und Korrosionsschutzmittel, die für den optimalen Betrieb und Schutz von diversen Maschinen unverzichtbar sind. Durch die Kooperation mit der GABLER Systemtechnik GmbH wurde das Angebot um energieeffiziente Kühl- und Tiefkühlcontainer erweitert.

Web: www.sos-rentals.de