Wenn Digitalisierung im Alltag wirklich funktionieren soll

Viele mittelständische Unternehmen kennen die Situation: Der Betrieb läuft, Aufträge werden abgearbeitet und die täglichen Abläufe funktionieren grundsätzlich zuverlässig. Gleichzeitig entstehen im Hintergrund immer wieder kleine Reibungsverluste, die Zeit, Transparenz und Ressourcen kosten. Daten werden mehrfach gepflegt, Informationen liegen in unterschiedlichen Systemen oder Prozesse haben sich über Jahre hinweg einfach weiterentwickelt. Vieles funktioniert irgendwie, aber oft nicht mehr wirklich effizient. Gerade im Mittelstand entsteht das häufig schleichend. Nicht, weil Unternehmen schlecht organisiert sind, sondern weil sich Anforderungen verändern und der operative Alltag kaum Zeit lässt, bestehende Abläufe grundlegend zu hinterfragen.



Genau hier setzt die Konsultec GmbH an. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bergisch Gladbach und Standort in Schmallenberg begleitet mittelständische Unternehmen dabei, Prozesse digital sinnvoll weiterzuentwickeln und bestehende Systeme intelligenter miteinander zu verbinden. Dabei verfolgt Konsultec bewusst einen anderen Ansatz als viele klassische IT Dienstleister. Im Mittelpunkt stehen nicht möglichst viele neue Systeme oder komplizierte Digitalisierungskonzepte, sondern die Frage: Wie können Unternehmen im Alltag tatsächlich spürbar entlastet werden? Unter dem Motto „einfach.Klarheit.schaffen.“ entwickelt Konsultec Lösungen, die nicht nur technisch funktionieren, sondern sich an den realen Abläufen mittelständischer Unternehmen orientieren.



Die eigentliche Herausforderung liegt oft zwischen den Prozessen

Viele Unternehmen nutzen heute bereits leistungsstarke Systeme für Warenwirtschaft, Buchhaltung, Lager, Einkauf, Service oder Controlling. Die einzelnen Lösungen funktionieren häufig gut. Die eigentlichen Herausforderungen entstehen jedoch oft dort, wo Prozesse, Abteilungen und Systeme im Alltag aufeinandertreffen. „Die meisten Unternehmen haben heute kein Softwareproblem. Die eigentliche Herausforderung entsteht häufig zwischen den Prozessen“, erklärt das Team von Konsultec.



Genau deshalb liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der eigenen Entwicklungsabteilung. Acht erfahrene Entwickler arbeiten täglich daran, individuelle Anforderungen mittelständischer Unternehmen in stabile und praxisnahe Lösungen zu übersetzen. Dabei geht es nicht nur um klassische ERP Anpassungen. Das Team entwickelt unter anderem digitale Schnittstellen, Automatisierungen, Datenmigrationen, individuelle Erweiterungen und eigene Add-ons rund um SAP Business One. Für viele Unternehmen ist genau das ein entscheidender Vorteil: Beratung, Entwicklung und technisches Prozessverständnis greifen direkt ineinander.



Lösungen aus der Praxis für die Praxis

Die Entwickler arbeiten eng mit Beratung und Kunden zusammen. Dadurch entstehen keine theoretischen Softwarelösungen, sondern Anwendungen, die sich flexibel an reale Arbeitsabläufe anpassen. Konsultec entwickelt unter anderem Schnittstellen zu DATEV, Webshops, Logistiksystemen, CRM-Lösungen, Zeiterfassungssystemen oder branchenspezifischen Anwendungen. Ziel ist dabei nicht die reine technische Verbindung von Systemen, sondern die spürbare Vereinfachung operativer Prozesse. Zusätzlich entwickelt Konsultec eigene Add-ons, die direkt aus den Anforderungen mittelständischer Unternehmen entstanden sind. Dazu gehören unter anderem Lösungen für Lagerprozesse, Fuhrparkmanagement, digitale Außendienstabläufe oder eRechnungen.

Gerade in Bereichen wie Lager und Logistik zeigt sich häufig, wie groß der Unterschied zwischen funktionierender Software und wirklich effizienten Prozessen sein kann. Transparente Warenbewegungen, sauber gesteuerte Bestände und digitale Abläufe schaffen nicht nur mehr Übersicht, sondern reduzieren auch operative Fehler und unnötige Abstimmungen. Auch das Thema eRechnung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Viele Unternehmen stehen aktuell vor der Herausforderung, gesetzliche Anforderungen sinnvoll in bestehende Prozesse zu integrieren. Konsultec unterstützt dabei mit praxisnahen Lösungen, die sich sauber in bestehende Abläufe einfügen und Rechnungsprozesse digital und zukunftssicher gestalten.

Quelle: Konsultec GmbH Konsultec Team

Was Konsultec besonders macht

Was Konsultec besonders macht, ist die Verbindung aus technischer Entwicklung, Prozessverständnis und der Nähe zum Mittelstand. Für Unternehmen bedeutet das vor allem kurze Wege, klare Kommunikation und einen Partner, der sowohl die technische als auch die betriebswirtschaftliche Seite versteht. Denn am Ende entscheidet nicht die Anzahl der eingesetzten Systeme über Effizienz, sondern wie gut Prozesse im Alltag miteinander funktionieren.

Wer Prozesse im Alltag langfristig einfacher und transparenter gestalten möchte, findet weitere Informationen unter www.konsultec.de oder wie Konsultec es selbst formuliert: „Digitalisierung funktioniert dann, wenn Prozesse nicht komplizierter werden, sondern Unternehmen im Alltag wirklich entlasten.“

Konsultec GmbH.

einfach.Klarheit.schaffen.

Ansprechpartner vor Ort:

Dustin Ränker, Südstraße, Schmallenberg

www.konsultec.de/fibu-as-a-service –

Tel. (+49 151 26026637) – info@konsultec.de