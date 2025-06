Wenn die Sonne nicht schlafen will: Magische Momente zur Sommersonnenwende

Waldbaden, Wandern, Naturerleben in Willingen am längsten Tag des Jahres

Wenn der Tag geradezu endlos ist und in einer mystischen Nacht gipfelt, ist es Zeit, loszuwandern. Für die Sommersonnenwende am 21. Juni empfehlen die Willinger Wanderexperten Waldbaden zur goldenen Abendstunde, die kraftvollen Seelenorte, eine Nacht im Trekkingpark Sauerland unter freiem Himmel und Orte für den schönsten Sonnenaufgang, der alles verändert. Natur erleben, Kraft tanken – und mit jedem Schritt näher zu sich selbst finden.

Der längste Tag des Jahres wird zum schönsten des Sommers: Das Licht taucht die Natur in goldenes Strahlen – der perfekte Moment, um innezuhalten. Im Rahmen des Benefiz-Events „Deutschland geht Waldbaden“ lädt Waldbademeisterin Gisela Biedermann ab 18 Uhr herzlich zum achtsamen Erleben der Natur ein. Alle Sinne auf Empfang: Die tiefe Verbundenheit mit der Natur und das mystische Mittsommerfest entfalten an diesem Abend ihre heilende Wirkung und schenken Ruhe, frische Energie und neue Kraft. Dabei tun die Teilnehmer nicht nur sich, sondern auch der Natur etwas Gutes. Der Beitrag von 25 Euro wird vollständig für Baumpflanzungen gespendet – für lebendige, widerstandsfähige Wälder von morgen.

Treffpunkt: Graf-Stolberghütte Usseln (an der Diemelquelle)

Anmeldung bei Gisela Biedermann: 01522 1612555 (erforderlich)

Mehr Infos: www.deutschland-geht-waldbaden.de

Wenn die Sonne am längsten scheint, hält es niemanden im Haus. Ab 10 Uhr lädt der Upländer Gebirgsverein (UGV) zu einer geführten Wanderung ein – gemeinsam mitten hinein in die Natur. Der längste Tag des Jahres ist genau der richtige, um ganz und gar in ihr aufzugehen. Die erfahrenen Guides führen zu den schönsten Plätzen und Aussichten der Region. Unterwegs teilen sie Wissenswertes und unterhaltsame Geschichten über Land und Leute – lebendig, charmant und mit viel Herz für die Heimat.

Treffpunkt: Tourist-Information Willingen

Teilnahme ist kostenfrei und eine Anmeldung nicht erforderlich

Dem längsten Tag des Jahres folgt die kürzeste Nacht. Im Trekkingpark Sauerland wird die Sommersonnenwende zu einem magischen Erlebnis: Wenn das letzte Licht am Horizont verschwindet und sich die Dämmerung senkt und Glühwürmchen tanzen, fühlen wir uns besonders verbunden mit der Natur. Wanderer schlagen ihr Zelt auf einer der Holzplattformen auf, umgeben von Stille und Weite. Die Dunkelheit macht bewusst, was sonst den Sinnen verborgen bleibt: den Duft warmer Erde, das Flüstern der Blätter, das letzte Licht am Himmel. Wach bleiben, bewusst wahrnehmen und staunen. Wenn sich am Horizont das erste Licht des neuen Tages zeigt, scheint alles anders als zuvor.

Trekkingpark Sauerland: 13 Plattformen zwischen Willingen und Diemelsee

Infos und Plattformen buchen: www.willingen.de/trekking

Wenn sich die mythische Mittsommernacht ankündigt, entfalten die Seelenorte rund um Willingen eine besondere Kraft. Denn das ist die Zeit des Übergangs, der inneren Einkehr und des Neubeginns. Schon vor mehr als tausend Jahren feierten Menschen diesen Beginn einer neuen Jahreszeit. Ob unter der alten „Eiche im Ohl“, am stillen Hengböhl-Steinbruch oder auf dem weiten Osterkopf – hier scheinen Zeit und Raum stillzustehen. Das Licht der untergehenden Sonne, das Rascheln der Blätter, der weite Blick in die Landschaft – alles wird zum Spiegel der eigenen Gedanken und Gefühle.

Willinger Seelenorte: www.willingen.de/seelenorte

Es gibt Sonnenaufgänge, die mehr sind als der Beginn eines neuen Tages. Der Morgen nach der Mittsommernacht gehört dazu. In dieser besonderen Stille, in einer Welt zwischen Nacht und Tag, ist das erste Licht ein Neubeginn. Die Natur erwacht langsam, als wolle sie den Zauber der Nacht noch ein wenig festhalten. Etwas beginnt – und alles ist möglich. Je schöner der Sonnenaufgang, desto stärker die Wirkung. An der alten Schwalenburg, wo der Tag auf jahrtausendealte Spuren trifft, am Gipfelkreuz des Kahle Pön, wo Licht und Weite eins werden und auf dem Grotenberg bei Welleringhausen, wo sich das erste Sonnenlicht leise über Hügel und Wälder legt.

Wandern zur Sommersonnenwende – das bedeutet: mehr Licht, mehr Naturgenuss, an einem Tag, der endlos scheint. Wenn die Sonne früh aufgeht und erst spät am Horizont versinkt, öffnet sich ein weiter Raum für Ruhe, Weitblick und intensive Naturerlebnisse. Jeder Schritt wird zum bewussten Innehalten, jeder Ausblick zum Geschenk.

Die Willinger Wanderexperten empfehlen: Auf dem Rothaarsteig, dem „Weg der Sinne“, begleiten den Wanderer traumhafte Panoramen und stille Waldpfade. Wer Ruhe und innere Einkehr sucht, findet sie auf dem Upländer Besinnungsweg, der Natur und Spiritualität verbindet.

Gerade am längsten Tag des Jahres laden diese Wege ein, die Zeit zu vergessen, die Gedanken ziehen zu lassen, alles loszulassen und zu erleben: stilles Glück, das lange nachklingt.