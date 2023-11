Wenn die Dänen kommen

Die Teilnehmer des DZT Knowledge Days informieren sich über den Reisemarkt Dänemark.

Welche Freizeitaktivitäten liegen bei den Nachbarn im Norden, zum Beispiel bei den Dänen im Trend? Welche Faktoren spielen eine Rolle bei der Urlaubsentscheidung? Diesen und vielen weiteren Fragen widmeten sich jetzt die Sauerländer Touristiker aus Schmallenberg, Winterberg, Brilon sowie Willingen, Möhnesee und dem Biggesee-Listersee im Rahmen des diesjährigen „Knowledge Day Dänemark“. Organisiert wurde dieser Tag vom Sauerland-Tourismus zusammen mit der Deutschen Zentrale für Tourismus, um weitere Einblicke in das Urlaubsverhalten der Dänen zu erhalten.

„Neben den Niederlanden und Belgien als wichtigsten Stamm-Märkten gewinnt Dänemark als Po-tenzial-Markt an immer größerer Bedeutung“, betont Julia Fust, Mitarbeiterin für Auslandsmarketing beim Sauerland-Tourismus. Das belegen auch die Übernachtungszahlen des vergangenen Jahres. Hier stehen für das Sauerland für das erste Halbjahr 2023 bereits 3.826 Gästeankünfte mit 13.977 Gästeübernachtungen zu Buche. Somit stellen unsere nördlichen Nachbarn den drittgrößten Aus-landsmarkt, Tendenz steigend.

„Aktuell versuchen wir im Rahmen von Kooperationen und gezielten Marketingmaßnahmen die Marke Sauerland in Dänemark bekannt zu machen und potenzielle Urlauber von den Besonder-heiten unserer Region zu überzeugen“, so Fust weiter. Und das geht natürlich nur mit dem nötigen Wissen über die Dänen und ihre Urlaubsvorlieben. „Umso mehr freut es uns, gemeinsam mit der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) einen gemeinsamen Knowledge Day für unsere Touristi-ker anbieten zu können.“ Dafür konnte der Tourismusverband mit Bo Schou Lauridsen den Leiter der Auslandsvertretung der DZT in Kopenhagen im Musikbildungszentrum Südwestfalen in Bad Fredeburg begrüßen.

Dieser hatte spannende Einblicke in das Reiseverhalten der Dänen in seiner Präsentation aufbe-reitet, um einen ersten Einstieg für die Teilnehmer schaffen. Zusätzlicher Input kam von der däni-schen Reisejournalistin Annie Vibeke, die im Rahmen bisheriger Marketingmaßnahmen bereits zu Besuch im Sauerland war und ihre Eindrücke der Region schildert, ehe es im weiteren Verlauf des Workshops um die Weiterentwicklung der bisherigen Strategie ging und die zukünftige Marktbear-beitung konkreter ausgearbeitet wurde.