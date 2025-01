Wenn der Schmiedefunke überspringt

Schmiedewelten Dünnebacke

Einmal selbst den Schmiedehammer schwingen und am Ende sogar erfolgreich ein Stück Schmiedekunst mit nach Hause nehmen – das ist die Idee des Heimatfreunde-Programms von Hubertus Dünnebacke. Schmiedekunst prägt das Schmallenberger Sauerland. In vielen Dörfern gibt es Ateliers unterschiedlicher Kunstschmiede. Die Galerie von Hubertus Dünnebacke liegt direkt an der beliebten Ausflugsstraße durch das malerische Sorpetal im Schmallenberger Ortsteil Rellmecke. Auf Anfrage kann man dort im Rahmen des Schmallenberger Heimatfreunde-Programms selbst aktiv werden. Für Gruppen von vier bis sechs Personen gestaltet der heimische Schmiedekünstler ein paar einprägsame Stunden.

Nach einem Rundgang durch seine Galerie und seine Werkstatt führt Hubertus Dünnebacke seine neuen Kurzzeit- Auszubildenden in das Schmiedehandwerk ein. Man erfährt etwas über Metallsorten, Feuertemperaturen, Hammer und Amboss. Und schneller als erwartet hat man selbst Hammer und Zange in der Hand. „Den Wünschen, Vorstellungen und Ideen im Kopf mit den eigenen Händen eine metallische Form zu geben, ist immer wieder ein erfüllendes Erlebnis“, schwärmt der Hausherr. Dieser besondere Schmiedefunke springt schnell auf die Schüler über – ganz treu des Mottos der Schmiedewelten Dünnebacke: „Nur wer selber brennt, kann in anderen die Flamme entzünden.“ Ein solcher Begeisterungsfunke ist sehr hilfreich. Die Oberarme der Schmiedeneulinge protestieren nämlich relativ bald über die ungewohnte Herausforderung.

So entsteht tatsächlich in relativ kurzer Zeit unter fachkundiger Anleitung ein Stück Schmiedekunst. Wie nahe seine finale Form der ursprünglichen Vorstellung des Schmiede- Neulings entspricht, spielt dabei nicht die entscheidende Rolle. Als Erinnerung an die Stunden in der Schmiede nimmt man auf jeden Fall ein Stück Metallkunst und Muskelkater in den Oberarmen mit.

Heimatfreunde ist ein Programm des Schmallenberger Sauerland Tourismus. Einheimische öffnen ihre Betriebe, Wohnungen und Hobbykeller für kleine Gästegruppen und bieten Wanderungen, Führungen und Mini-Workshops an. Ende 2023 erhielt das Projekt den begehrten ADAC-Tourismus-Preis für NRW.