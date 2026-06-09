Wenn der Kopf die Beine retten muss, dann ist das „EXTREM EXTREM“

Vom 18. bis 20. Juni startet eine der härtesten Langstreckenwanderungen Deutschlands

Irgendwo zwischen Kilometer 80 und dem Morgengrauen entscheidet sich, ob jemand ein Finisher wird. Nicht die Beine treffen diese Entscheidung – die sind längst am Limit. Es ist der Kopf. Willkommen bei EXTREM EXTREM, einer Langstreckenwanderung, die ihren Namen wirklich verdient.

152 Kilometer, 3.400 Höhenmeter, bis zu 48 Stunden – das sind die nackten Zahlen. Was dahintersteckt: zwei Nächte ohne Schlaf, mit Muskelschmerzen, die irgendwann in einen seltsamen Gleichmut übergehen. Und Morgenstunden in einer Landschaft, die in diesem Licht kaum zu beschreiben ist. Wer ins Ziel kommt, hat etwas geleistet, das die meisten Menschen nie versuchen werden.

Was diese 48 Stunden wirklich bedeuten

Die meisten großen Wanderevents in Deutschland bewegen sich um die 100-Kilometer-Marke – in 24 Stunden. EXTREM EXTREM spielt in einer anderen Liga: über 150 Kilometer, fast doppelt so viele Höhenmeter, zwei Tage und zwei Nächte unterwegs. Wer das einmal gemacht – und geschafft – hat, kommt meistens immer wieder.

152 Kilometer durch das Herz der Region

Und was für eine Strecke das ist. Von Heringhausen am Diemelsee über Willingen Richtung Korbach – und wieder zurück. Naturpark, Hochheide, Hansestadt, Stausee: Die Region Waldeck-Frankenberg zeigt auf diesen 152 Kilometern ihr ganzes, vielfältiges Gesicht. Schön wie kaum etwas anderes – und gnadenlos zugleich.

Eine Veranstaltung, die in der Szene bekannt ist

Dass EXTREM EXTREM in der Szene längst einen Namen hat, zeigen die Anmeldezahlen: Die Startplätze sind begehrt und schnell vergeben. Auch 2026 rechnen die Veranstalter wieder mit über 200 Teilnehmern – aus der ganzen Region, aus Deutschland und darüber hinaus. Zum 7. Mal organisieren die Gemeinden Willingen und Diemelsee sowie die Stadt Korbach das Event gemeinsam – und das mit wachsendem Erfolg. In Heringhausen empfängt der Heimat- und Verkehrsverein e.V. Diemelsee-Heringhausen die Ankommenden auf dem Vorplatz vom Haus des Gastes – mit Frühstück ab 10 Uhr und einem Platzkonzert des Spielmanns- und Musikzuges der FFW Adorf ab 11:30 Uhr.

Anmeldungen und alle Informationen zur Strecke unter www.extrem-extrem.de