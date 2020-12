Wenn der Hahn kräht auf dem Mist …

Von der Gültigkeit alter Bauernregeln Schon seit Jahrtausenden beobachten Menschen das Wetter. Besonders diejenigen, deren Existenz direkt davon betro­ en ist, also hauptsächlich die in der Landwirtschaft Beschäftigten. Die Gesetzmäßigkeiten, die die damaligen Landleute aus der Wetterbeobachtung ableiteten und durch lange Erfahrungswerte untermauerten, gaben sie – aufgrund der besseren Merkbarkeit – in Reimen weiter. So […]