Wenn das Urinal rebelliert

Strategien gegen die Schmallenberger Schultoiletten-Anarchie

Wer glaubt, Schultoiletten seien langweilige Orte, hat eindeutig noch nie das Schmallenberger Schulklo-Miniversum betreten. Denn hier entpuppt sich jede Kabine als Bühne für Chaos und Unvernunft. Berühmte Social-Media-Trends, bei denen Toilettenpapierhalter, Urinale oder ganze WCs „entwendet“ wurden, machen Schulen weltweit nervös. Für Außenstehende im ersten Moment ein Spaß, für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Hausmeister jedoch ein Alptraum.



In Schmallenberg hat das Toiletten-Vandalismus-Epos längst Einzug gehalten. Viele Schmallenberger Schüler erleben, dass selbst ein Toilettengang manchmal ein Abenteuer ist. Die Klo-Anarchisten sind einige wenige Schüler, deren Taten sich selbst mit Hirnforschung kaum erklären lassen. Toilettenpapierrollen werden zwanghaft abgerollt, Klobrillen zerbrochen, Handtücher dekorativ neben leeren Mülleimern drapiert – und das sind noch die geschmackvollsten Verunstaltungen. Tägliche „Was ist das bitte?!“-Momente erreichen Rekordwerte, wie das erschöpfte Schulpersonal bestätigt.

Egal ob Grundschule, Hauptschule, Realschule oder Gymnasium

Die Konsequenz: schulweite Hygieneregeln und kreative Präventionsmaßnahmen. In der Grundschule gilt „Mission Saubere Toilette“ als Motto des Monats, inklusive Playmobil-Toiletten-Video und Vertragsunterzeichnung der Schülergemeinde. Hauptschüler genießen manchmal VIP-Service: Lehrer begleiten vom Klassenzimmer bis zum Porzellanthron und zurück. Realschüler werden in Thronlisten eingetragen, Gymnasiasten benutzen Schlüssel, Listen, Schüler- und Lehrer-Aufsichten. Und das alles für einen geordneten Toilettenverkehr.



Kurzum: Die Schultoilette ist ein Miniversum – chaotisch, kurios, aber ein Prüfstein für Verantwortung. Die Schulleiterinnen und Schulleiter hoffen inständig, dass die wenigen notorischen Chaosverursacher bald die Regeln respektieren, bevor auch hier Drehkreuze oder Toilettengeld eingeführt werden.



Aber so lustig die Anekdoten zunächst wirken, die Botschaft ist ernst: Sauberkeit, Hygiene und Rücksicht sind keine Formalitäten, sondern die Basis für Gesundheit und ein friedliches Miteinander.

