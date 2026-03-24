Magazin für die Sauerländer Lebensart

Wenn das Sauerland gemeinsam singt

Reiner Hänsch ist mit seiner Band Zoff weit übers Sauerland bekannt, vor allem durch sein Evergreen „Mein Herz schlägt für das Sauerland“, eine Hymne die mehr als ein Lied ist.

Auf der Night of Sounds 2026 wird dieser Klassiker in einem neuen Ton erklingen, der Orchester, Band und einen großen Chor auf einzigartige Art zu einem Klangerlebnis verbindet.

24. März 2026 | < 1 Minute Lesezeit
Reiner Hänsch

Wenn einer dem Sauerland eine Stimme gegeben hat, dann er: Reiner Hänsch. Mit seiner Band Zoff schrieb er vor über 40 Jahren den Song „Mein Herz schlägt für das Sauerland“ – eine Hymne, die längst mehr ist als ein Lied. Sie ist Bekenntnis, Heimatgefühl und Ohrwurm zugleich.

Bei der diesjährigen Night of Sounds wird dieser Klassiker in einem besonderen Gewand erklingen: nicht nur mit Band, sondern gemeinsam mit Orchester und großem Chor. Rock trifft Klangkörper. Sauerländer Bodenständigkeit begegnet sinfonischer Wucht.

Was einst in Kneipen und auf Dorffesten angestimmt wurde, hebt nun zum großen musikalischen Flug an. Wenn Streicher die bekannte Melodie tragen, Bläser Akzente setzen und hunderte Stimmen im Chor einsetzen, dann wird aus einer Hymne ein Gänsehautmoment. Ein Lied, das Generationen verbindet – von denen, die es damals mitsangen, bis zu denen, die es heute neu entdecken.

Und vielleicht zeigt sich gerade in diesem Arrangement, was das Sauerland ausmacht: Tradition und Aufbruch, Herzblut und Heimatstolz. Wenn Reiner Hänsch die ersten Zeilen anstimmt, wird schnell klar: Dieses Herz schlägt noch immer. Und es schlägt laut.

Bild von Hoffe, Hermann-J.

Hoffe, Hermann-J.

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