Wenn aus Wohnen ein Miteinander wird

Selbstständig leben im WohnGut Saalhausen und trotzdem nicht allein sein

Genau für diese Lebenssituation bietet das WohnGut Saalhausen mit dem Gemeinschafts-Wohnen eine Wohnform, die Eigenständigkeit, Unterstützung und soziale Kontakte miteinander verbindet.



Jeder Bewohner hat seinen privaten Bereich und kann seinen Tagesablauf selbst bestimmen. Gleichzeitig wird vieles gemeinsam erlebt: Frühstück, Mittagessen, Gespräche, Aktivitäten oder ein Spaziergang durch den Park. Einer der Bewohner des Gemeinschafts-Wohnens, bringt das Gefühl auf den Punkt: „Hier ist immer jemand da.“ Und wenn er seine Ruhe haben möchte, „mache ich einfach die Tür zu“.



Gemeinschaft tut gut

Gerade im Alter bekommt das Miteinander eine besondere Bedeutung. Kontakte, Gespräche und feste Strukturen bringen Bewegung in den Alltag und können dazu beitragen, geistig und körperlich aktiv zu bleiben. Auch WohnGut-Direktor Jan Bialuschewski betont, wie wichtig soziale Kontakte im Alter sind. Diverse Studien bestätigen dies. So heißt es etwa in einer wissenschaftlichen Arbeit der Universität Graz: „Gesundes und aktives Altern kann durch körperliche Aktivität und die Beteiligung an sozialen Aktivitäten gefördert werden, was wiederum für ein erfülltes Leben sorgt.“ Im Gemeinschafts-Wohnen entstehen diese Begegnungen ganz selbstverständlich, beim Essen, im Wohnzimmer, bei Veranstaltungen oder unterwegs im WohnGut.

Quelle: Klaus-Peter Kappest

Wie wohltuend das sein kann, beschreibt eine Bewohnerin, die schon seit Eröffnung im WohnGut lebt: „Einsamkeit gibt es hier nicht. Wir haben Gesellschaft, wenn wir sie suchen, und Ruhe, wenn wir sie brauchen.“ Für sie ist die Wohngemeinschaft inzwischen wie eine zweite Familie. Gleichzeitig hält sie sich mit Spaziergängen, Gymnastik und anderen Aktivitäten fit.



Unterstützung, wenn sie gebraucht wird

Im Alltag übernimmt das WohnGut viele Aufgaben, die mit zunehmendem Alter schwerer fallen, damit die Bewohner Zeit für die schönen Dinge haben, auch für die Besuche von Freunden und Angehörigen. Dazu gehören Einkaufen, Kochen, Putzen, Wäsche und die Haushaltsführung. Ein frisch zubereitetes Mittagessen, gemeinsame Aktivitäten und das Vital-Programm mit Sport und Bewegung schaffen zusätzliche Möglichkeiten, den Tag aktiv zu gestalten. Benötigt jemand pflegerische Unterstützung, kommt der hauseigene ambulante Pflegedienst hinzu.



Auch für die Zukunft bietet das Konzept Sicherheit: Wenn sich der Pflegebedarf verändert, kann ein Wechsel in den Pflegewohnbereich innerhalb des WohnGuts möglich sein. Das vertraute Umfeld bleibt erhalten. „Es ist beruhigend zu wissen, dass wir nicht noch einmal umziehen müssen“, sagt eine Bewohnerin.



Für Angehörige bedeutet die Unterstützung ebenfalls Entlastung. Sie können zu Besuch kommen und gemeinsame Zeit verbringen, ohne dass Einkäufe, Haushalt und Organisation im Mittelpunkt stehen. Am Ende gewinnt die ganze Familie das Wertvollste zurück: unbeschwerte gemeinsame Zeit und das gute Gefühl, in besten Händen zu sein.

Quelle: Klaus-Peter Kappest



