Weniger Gewicht trotz deftiger Küche? Abnehmen im Sauerland

Das Sauerland ist eine beliebte Touristenregion. Nicht nur die herrliche Natur und die vielen Freizeitmöglichkeiten, auch die sauerländische Küche mit ihren vielen besonderen Spezialitäten begeistert sowohl Touristen als auch die Sauerländer selbst. Doch, wer zu viele der deftigen Hausmannskost genießt, kann schnell auch über etwas zu viele Kilos auf den Hüften klagen. Wie kann man abnehmen, ohne auf die vielen köstlichen regionalen Spezialitäten und Produkte zu verzichten?

Die Last der Kilos auf Körper und Seele

Die neue Abnehm-Studie von ZAVA zeigt, dass fast zwei Drittel der Deutschen mit ihrem Gewicht unzufrieden sind. In den meisten Fällen geht es hier ums Übergewicht, die berühmten paar Kilo zu viel, die man mit sich herumträgt. Auch in NRW und damit im Sauerland waren im Jahr 2021 mehr als die Hälfte der Menschen übergewichtig. Ist das Übergewicht nicht auf eine Krankheit zurückzuführen, liegt es meistens am guten Essen und zu wenig Bewegung. Bewegungsmöglichkeiten bietet das Sauerland mehr als genug, gute und deftige Küche aber auch. Das Übergewicht schränkt nicht nur in der Bewegung ein und schadet zu einem großen Teil der Gesundheit, sondern führt auch zu seelischen und sozialen Problemen. So meiden laut der ZAVA-Studie drei Viertel der Frauen Orte wie Schwimmbäder und setzen auf besonders weite, kaschierende Kleidung. Aber auch Männer belastet ihr Übergewicht. So gab ein Drittel der Studienteilnehmer an, Sex und Dating-Möglichkeiten zu meiden.

Gesunde Ernährung als erster Schritt zu weniger Gewicht

Für das Traumgewicht würden die Menschen zudem auch auf einiges verzichten. Dabei ging es aber nicht um spezielle Lebensmittel, sondern um das Einschränken von Geldausgaben für andere Dinge, wie die umstrittene Abnehmpille. Dabei ist der Weg zum Traumgewicht auf ganz anderem Wege zu erreichen: mit einer gesunden Ernährung und Bewegung.

Wer abnehmen will, muss ich als Erstes mit seinen Essgewohnheiten beschäftigen. Die deftige Küche mit viel Fleisch in Potthucke und fettreichem Sauerländer Käse schmeckt einfach zu gut, um dauerhaft auf sie zu verzichten. Jedoch kann man schon mit kleinen Veränderungen im täglichen Speiseplan viel erreichen. So mancher Sauerländer setzt auf eine regelmäßige Saftkur. Die bietet sich vor allem in den Sommermonaten an, wenn die vielen Obst- und Gemüsesorten in der Region heranreifen. Doch allein solche Kuren helfen nicht dauerhaft. Besser ist es, eine Ernährungsberatung, wie sie im Sauerland zum Beispiel auch von der neu gegründeten MitgliederAkademie der Volksbank Bigge-Lenne angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. In einer Ernährungsberatung werden die Essgewohnheiten analysiert und konkrete Pläne für eine Gewichtsreduzierung erstellt.

Sport und Bewegung machen Diäten überflüssig

Zusätzlich zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung ist vor allem Bewegung und leichter Sport notwendig, um dauerhaft das Wunschgewicht zu erreichen. Dafür muss man nicht gleich zur Sportskanone werden. Es genügen Wanderungen, Radfahren, Schwimmen und leichtes Ausdauer- und Krafttraining. Einige Bewegungseinheiten am Tag, die auch eine leichte Gymnastik sein können, helfen beim Abnehmen und halten zusätzlich fit bis ins Alter. Achtet man auf seine Ernährung und integriert Sport und Bewegung in seinen Alltag, kann man auf Diäten vollkommen verzichten. Diese sind nämlich nicht nur schwer durchzuhalten, sondern erzielen vor allem nur kurzfristige Erfolge, bis dann der berühmte und ärgerliche Jo-Jo-Effekt zuschlägt.