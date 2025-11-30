„Wendener plattdeutsches Wörterbuch“ wieder lieferbar

Das vergriffene Buch „Wendener plattdeutsches Wörterbuch“ ist ab sofort wieder lieferbar — und damit ein kleiner Schatz mehr, mit dem die sprachliche Heimat der Sauerländer Region um Wenden herum lebendig bleibt.

Für über 1.000 Jahre war das, was wir heute „Wendener Platt“ nennen, Alltagssprache im Wendener Land. Doch längst sitzt das Dialekt-Platt vielerorts entweder nur noch in Erinnerungen oder wird gar nicht mehr gesprochen. Mit rund 7.000 Stichwörtern auf 252 Seiten, ergänzt durch Aussprachehilfen, Satz- und Wortbeispiele sowie Erklärungen zu landschaftlicher, bäuerlicher und kultureller Lebenswelt — vom Alltag früherer Generationen bis hin zu alten Gewohnheiten des Hauses, der Landwirtschaft oder des Brauchtums — holt dieses Wörterbuch das Wendener Platt zurück ins Bewusstsein.

Es richtet sich an alle, die:

mit dem Platt aufgewachsen sind und nostalgisch einen Schatz der Kindheit wiederentdecken wollen,

den Dialekt neu kennenlernen möchten — sei es aus Neugier, aus Familienbande oder aus dem Wunsch, Heimat sprachlich lebendig zu halten,

und an alle, denen die Sauerländer Region am Herzen liegt und die Kultur, Sprache und Geschichte des Wendener Landes bewahren möchten.

Dieses Buch ist mehr als ein Nachschlagewerk — es ist ein Stück gelebter Heimat. Es lädt ein zum Schmökern, Erinnern und Neubeginnen. Es ist ein Geschenk — an sich selbst oder an alle, denen das Wendener Land wichtig ist.

Jetzt bestellen — und einen wertvollen Teil der gemeinsamen Identität erhalten.

Das Buch gibt es in den Buchhandlungen in Wenden und Olpe, in bekannten Onlineportalen oder direkt beim WOLL-Verlag – info@woll-verlag.de