Weltmusik im Sauerland

Auch in der 25. Jubiläums Spielzeit haben die Städte Brilon und Meschede aus dem Sauerland wieder drei außergewöhnliche und eindrucksvolle Ensembles eingeladen, die lokale Musiktraditionen in kreativen und aktuellen Kompositionen und Interpretationen präsentieren.

In der 1. Jahreshälfte 2025 können Sie Powerbrass in der Tradition westafrikanischer Rail Bands, Krim-tatarische Musikzeugnisse, und Mystischen Folk aus dem Land der Feen und Vulkane entdecken. Takt und Ton geben jeweils preisgekrönte Musiker an, die auch immer im Gepäck ungewöhnliche Instrumente haben!

In der aktuellen Spielzeit feiern die zwei Orte aus dem Hochsauerlandkreis mit Ihnen die Vielfalt der Musiken weltweit!

Brilon und Meschede

Diese Vielfalt vor Ort auch in fast 20 anderen Städten in NRW live erleben zu können, ist durch die aktuellen geopolitischen Herausforderungen auch im Kulturbereich und in der Klang- Kunst nicht mehr selbstverständlich wegen der sich immer mehr schließenden Grenzen. Durch Digitalisierung gibt es zwar Online Zugang zu Musiken aus den fernsten Regionen der Welt. Aber eine persönliche Begegnung mit den musikalischen Botschafter*innen, die ihre persönliche Melodie zu den brennenden Themen der Zeit finden, ist immer ein ganz besonderes einmaliger Moment, den es nicht zu verpassen gilt!

Das freie Netzwerk global-lokaler Musik „Klangkosmos NRW“ lädt herausragende internationale Musikensembles zu Residenzen mit Konzerte, Workshops, Lectures, Begegnungen und anderen musikalisch-künstlerischen Aktivitäten nach NRW ein, um die weltweite musikalische Vielfalt zeitgenössischer Heimatklänge und Klangkunst live erlebbar zu machen.

Klangkosmos NRW

Seit dem Jahr 2000 waren 250 Ensembles aus gut 160 Ländern und 5 Kontinenten zu Gast an Rhein, Ruhr und Lippe. Ziel der Arbeit ist die Vernetzung von Musikensembles und Kulturen weltweit mit Publikum und Kulturorganisationen in NRW – unabhängig von Nationalität, Konfession, Sprache, Geschlecht, Herkunft, Generation oder sozio-kulturellen Kontext. Die Arbeit versteht sich ausdrücklich als praktischer Beitrag zur Umsetzung des UNESCO „Übereinkommens zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“ und des UNESCO „Übereinkommens zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes“.

Das Netzwerk ist eine gemeinsame Plattform für Austausch und Dialog in NRW und hat aktuell feste Mitglieder in gut 19 Städten in NRW (3 in Südwestfalen) und Crossborder-Partnern in Frankfurt, Brüssel (B) und Leiden (NL).

Die Koordinationsstelle liegt in der Hand von alba KULTUR Köln, Birgit Ellinghaus. Weitere Infos und Downloads unter www.klangkosmos-nrw.de

Hier alle Konzerttermine im Sauerland:

Harmony´s Brass Band (Benin)

Power Brass in der Tradition westafrikanischer Rail Bands

Sonntag, 23.02.25 – 18:00 Uhr Meschede: Foyer der Stadthalle, Winziger Platz 10

Yusan Zillya (Ukraine)

Krim-tatarische Musikzeugnisse

Sonntag, 09.03.25 – 19:30 Uhr

Brilon: Ev. Stadtkirche, Kreuziger Mauer 2

Umbra (Island)

Mystischer Folk und Balladen aus dem Land der Feen und Vulkane

Sonntag, 18.05.25 – 19:30 Uhr

Brilon: Ev. Stadtkirche, Kreuziger Mauer 2

