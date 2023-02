Weltmarktführer Kracht aus Südwestfalen gewinnt den „Best of Industry Award 2022“

Werdohl, 07. Februar 2023. Das familiengeführte Unternehmen Kracht hat einen der anerkanntesten deutschen Industriepreise gewonnen und stellt damit einmal mehr sein technisches Know-how unter Beweis. Nach fünf Monaten Voting-Phase konnte sich das mittelständische Unternehmen den „Best of Industry Award 2022“ in der Kategorie „Mess- und Prüftechnik“ sichern.

Jedes Jahr kürt der MM MaschinenMarkt mit seinem „Best of Industry Award“ Unternehmen und Produkte, die durch herausragende Leistungen und Innovationen den Markt revolutionieren. „Mehr denn je sind solche Auszeichnungen von großer Bedeutung und heben Unternehmen vom Marktdurchschnitt ab“, so Bernd Neidhardt, Leiter Strategische Unternehmensentwicklung bei Kracht. 190 Innovationen hatten sich in 24 Kategorien beworben, um eine der begehrten Auszeichnungen zu gewinnen. Der Weltmarktführer im Bereich der Durchflussmesstechnik zog mit dem kleinsten Zahnrad-Durchflussmesser der Welt ins Feld und konnte sich erfolgreich gegen seine Konkurrenz durchsetzen. Das von Kracht entwickelte Messinstrument gewährleistet eine hochpräzise Volumenstrommessung ab 0,3 ml/min – das sind 3 bis 5 Tropfen in der Minute. Aufgrund dieser technologischen Errungenschaft werden Mikrodosiervorgänge in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie in der Prüfstandstechnik erst möglich.

„Mit unserer Innovation haben wir neue Maßstäbe im Bereich der Fluidmessungen gesetzt und stellen einmal mehr unter Beweis, warum wir zu den weltweit führenden Unternehmen in unserer Branche zählen“, zeigt sich der geschäftsführende Gesellschafter Heiko Zahn stolz. Mit der Auszeichnung sieht sich das mittelständische Unternehmen darin bestätigt, dass sich die intensive und komplexe Entwicklungsarbeit gelohnt hat. Ein wichtiger Faktor dabei waren die modernen Fertigungsanlagen am Standort sowie die offene und kreative Atmosphäre in der Entwicklungsabteilung. „Um krisensicher und stabil am Markt zu agieren, sind solche technologischen Entwicklungen essenziell. Insbesondere die für uns wichtigen Fachkräfte sind sehr interessiert daran, in zukunftssicheren Unternehmen mit einem hochmodernen Maschinenpark zu arbeiten“, unterstreicht Heiko Zahn nicht nur den technischen Stellenwert, sondern auch die regionale und überregionale Relevanz für Arbeitnehmer.

Kurzportrait:

Die KRACHT GmbH ist ein weltweit aktives mittelständisches Familienunternehmen mit rund 450 Mitarbeitern. Die Kernkompetenzen liegen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von hochwertigen Technologien in den Bereichen Pumpen, Fluidmessungen, Ventile und hydraulische Antriebe sowie kundenspezifische Systemlösungen.

Das Unternehmen verfügt über einen hochmodernen Maschinenpark, in den fortlaufend investiert wird. Außerdem setzt KRACHT auf flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und einen großen Gestaltungsfreiraum für die Mitarbeiter.

Der hohe Qualitätsanspruch bildet dabei das Fundament für den Erfolg der breiten und tiefen Produktpalette des Weltmarktführers der Durchflussmess-technik aus Südwestfalen.