Weltmarkt aus Berge

Wie Kunststofftechnik Langer seit Generationen Präzision aus dem Sauerland liefert.

Was in Meschede-Berge produziert wird, ist weltweit im Einsatz – oft unsichtbar, aber unverzichtbar. Die Werner Langer GmbH und Co. KG steht seit Jahrzehnten für industrielle Kunststofftechnik auf höchstem Niveau. Ein mittelständisches Unternehmen, wie es typischer für das Sauerland kaum sein könnte: bodenständig, technisch versiert und konsequent weitergedacht.

Gegründet im Jahr 1949, wird das Familienunternehmen heute in dritter Generation geführt. Rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten auf einer Produktionsfläche von etwa 10.500 Quadratmetern an Kunststofflösungen für unterschiedlichste Branchen. Dass der Betriebfest in Meschede verankert ist, versteht sich dabei nicht als Standortnachteil, sondern als Teil der eigenen Identität – mit kurzen Wegen, klaren Entscheidungen und einem engen Bezug zur Region.



Vom Spritzgussteil zur Systemlösung

Langer versteht sich längst nicht mehr als reiner Spritzgussbetrieb. Die besondere Stärke liegt in der vollständigen Prozesskette unter einem Dach: Produktentwicklung und Konstruktion, eigener Werkzeugbau, moderne Kunststofffertigung, Nachbearbeitung, Qualitätsmanagement und Logistik greifen nahtlos ineinander. Kunden profitieren von durchdachten Lösungen, die wirtschaftlich, präzise und prozesssicher umgesetzt werden.



Diese Systemkompetenz macht das Unternehmen zu einem gefragten Partner – von der ersten Idee bis zur Serienfertigung. Produziert werden unter anderem Komponenten für Lager- und Fördertechnik, Bauindustrie, Elektrotechnik, Medizintechnik, Leuchtenzubehör sowie Freizeit und Sport. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal hat sich Langer im Bereich Gießereibedarf erarbeitet:

Bei Modellzeichen, Buchstaben, Ziffern und Firmenkennzeichnungen zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern am Markt.

Knut Langer Jens Frommberger Lars Frommberger



Vielfalt als Stabilitätsfaktor

Die bewusste Branchenvielfalt sorgt für Stabilität. Unterschiedliche Marktzyklen gleichen sich aus, technisches Know-how wird projektübergreifend genutzt, die Fertigung bleibt flexibel. Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten erweist sich dieses Modell als tragfähig – typisch Sauerland: nicht laut, aber belastbar. Gleichzeitig wird kontinuierlich investiert. Die Produktion ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert, Maschinenparks werden modernisiert, Prozesse optimiert. Stillstand ist für Langer keine Option, Weiterentwicklung Teil der Unternehmens-DNA.

Bernd Langer Werner und Alice Langer Reinhard Frommberger

Nachhaltig denken, pragmatisch handeln

Nachhaltigkeit wird in Berge nicht als Marketingbegriff verstanden, sondern als praktische Aufgabe. Die Abwärme der Maschinen wird im Winter zur Beheizung genutzt, weiterer Wärmebedarf wird über ein Nahwärmenetz gedeckt. Ein Solar-Carport sowie mehrere PV-Anlagen ausgestattete Dachflächen mit insgesamt 540 kWp decken einen Teil des Eigenbedarfs und versorgen 18 E-Ladesäulen auf dem Firmengelände. Ergänzend engagiert sich das Unternehmen für Biodiversität – etwa mit Obstbäumen und Wildblumenflächen – und setzt dort, wo es sinnvoll ist, auf Recyclingkunststoffe und Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen.

Auch als Arbeitgeber übernimmt Langer Verantwortung. Ausbildung, moderne Arbeitsplätze und familienfreundliche Strukturen gehören zurm Selbstverständnis des Unternehmens, das im Hochsauerlandkreis entsprechend ausgezeichnet wurde. Technik und Mensch werden hier nicht gegeneiannder ausgespielt, sondern gemeinsam bedacht.

Handspindelpresse, Baujahr 1949

Die Werner Langer GmbH und Co. KG steht beispielhaft für die industrielle Stärke der Stadt Meschede und des Sauerlandes insgesamt: gewachsen aus handwerklichen Wurzeln, technologisch auf der Höhe der Zeit und getragen von einem klaren Bekenntnis zu Qualität, Verantwortung und Heimat.

Werner Langer GmbH & Co. KG Metall- und Kunststoffverarbeitung

Auf dem Lohnsberg 6

59872 Meschede-Berge

Telefon +49 (0) 2903 9701 – 0

Email: info@werner-langer.de

Homepage: www.werner-langer.de

